Сегодня 9 августа: какой праздник и день в истории
9 августа 1803 года Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. В 1815-м Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены. В 1938-м родился второй Президент Украины Леонид Кучма. В 1942-м в Киеве состоялся мифологизированный «Матч смерти». В 1945-м американцы сбросили ядерную бомбу на японский город Нагасаки. В 1974-м подал в отставку президент США Ричард Никсон.
Праздники и памятные даты 9 августа
9 августа – Международный день коренных народов мира.
Также отмечают: Всемирный день книголюбов, Международный день коворкинга.
9 августа в истории
9 августа 1803 года американский изобретатель Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. Подробнее.
9 августа 1815 года Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены. Бывший император покинул Европу на борту корабля «Нортумберленд». Ему разрешили взять с собой сопровождающих – он отобрал 26 человек. Корабль Наполеона сопровождал солидный эскорт – девять кораблей и 1000 солдат на них. В ссылке на острове Святой Елены Бонапарт провел оставшуюся жизнь — до смерти в 1821-м. И там продиктовал свои воспоминания, которые после его смерти издали в четырех томах. Книга под названием «Мемориал Святой Елены» стала наиболее читаемой в XIX веке.
9 августа 1938 года родился второй Президент Украины Леонид Кучма – на данный момент единственный из украинских президентов, которого избрали на два срока.
9 августа 1942 года британцы арестовали Махатму Ганди. Подробнее.
9 августа 1942 года в Киеве состоялся футбольный матч между командой Хлебзавода №1 «Старт» (в состав которой входили футболисты довоенных клубов «Динамо» и «Локомотив») и командой «Флакельф», в которую вошли немецкие солдаты. Подробнее.
9 августа 1945 года СССР в одностороннем порядке разорвал пакт о ненападении с Японской империей и объявил ей войну. Советские войска начали наступление в Маньчжурии. Это совпало со второй ядерной бомбардировкой Японии армией США. Вступление СССР в войну вместе с ужасом уничтоженных Хиросимы и Нагасаки стало причиной, по которой японский император согласился на капитуляцию.
9 августа 1945 года ВВС США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Подробнее.
9 августа 1974 года подал в отставку президент США Ричард Никсон. Это явилось результатом Уотергейтского скандала. Это единственная подобная отставка президента в истории США.
Церковный праздник 9 августа
9 августа чтят память апостола Матфея. Он родился в Вифлееме и с раннего детства изучал Священное Писание. Иисус Христос избрал Матфея в 70 учеников. После Вознесения Спасителя апостола Матфея избрали по жребию в число Двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота. Проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее. Из Иерусалима вместе с апостолами Андреем и Петром ходил в Антиохию Сирийскую. Во время третьей поездки апостола Андрея Матфей был с ним в Эдессе и Севастии. По преданию, Матфей был в Западной Грузии, Македонии, подвергаясь многократно смертельной опасности. Он творил чудеса и многих привел в христианство. Был приговорен около 63 года синедрионом к смерти и избит камнями.
Народные приметы
Если на огурцах уже пожелтели листья, то осень будет ранней.
Если в лесу сильно пахнет грибами, то осень будет ранней, но теплой.
Радуга 9 августа – к богатому урожаю.
Что нельзя делать 9 августа
Нельзя торопиться и принимать поспешные решения.
Нельзя носить металлические украшения в этот день.
Нельзя ночью смотреть на луну, чтобы голова не болела.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 августа 1803 года Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. В 1815-м Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены".