Сьогодні 9 серпня: яке свято та день в історії
9 серпня 1803 року Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. У 1815-му Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. У 1938-му народився другий Президент України Леонід Кучма. У 1942-му в Києві відбувся міфологізований “Матч смерті”. У 1945-му американці скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі. У 1974-му подав у відставку президент США Річард Ніксон.
Свята та пам’ятні дати 9 серпня
9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.
Також відзначають: Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу.
9 серпня в історії
9 серпня 1803 року американський винахідник Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. Детальніше.
9 серпня 1815 року Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. Колишній імператор залишив Європу на борту корабля “Нортумберленд”. Йому дозволили взяти із собою супутніх – він відібрав 26 людей. Корабель Наполеона супроводжував солідний ескорт – дев’ять кораблів та 1000 солдатів на них. У засланні на острові Святої Єлени Бонапарт провів залишок життя – до смерті 1821-го. І там продиктував свої мемуари, які після його смерті видали у чотирьох томах. Книга під назвою “Меморіал Святої Єлени” стала найбільш читаною у XIX столітті.
9 серпня 1938 року народився другий Президент України Леонід Кучма – на цей час єдиний з українських президентів, якого обрали на два терміни.
9 серпня 1942 року британці заарештували Магатму Ґанді. Детальніше.
9 серпня 1942 року в Києві відбувся футбольний матч між командою Хлібзаводу №1 “Старт” (до складу якої входили футболісти довоєнних клубів “Динамо” та “Локомотив”) та командою “Флакельф”, до якої увійшли німецькі солдати. Детальніше.
9 серпня 1945 року СРСР в односторонньому порядку розірвав пакт про ненапад з Японською імперією та оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії. Це збіглося з другим ядерним бомбардуванням Японії армією США. Вступ СРСР у війну разом із жахом знищених Хіросіми та Нагасакі став причиною, через яку японський імператор погодився на капітуляцію.
9 серпня 1945 року ВПС США скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі. Детальніше.
9 серпня 1974 року подав у відставку президент США Річард Ніксон. Це стало результатом Вотергейтського скандалу. Це єдина така відставка президента в історії США.
Церковне свято 9 серпня
9 серпня вшановують пам’ять апостола Матфія. Він народився у Віфлеємі та з раннього дитинства вивчав Святе Письмо. Ісус Христос обрав Матфія до 70 своїх учнів. Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за жеребом у число Дванадцятьох апостолів замість Юди Іскаріота. Проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Юдеї. З Єрусалиму разом з апостолами Андрієм і Петром ходив до Антиохії Сирійської. Під час третьої подорожі апостола Андрія Матфій був з ним в Едесі та Севастії. За переказами, св. Матфій був у Західній Грузії, Македонії, наражаючись багаторазово на смертельну небезпеку. Він творив чудеса та багатьох навернув до християнства. Був засуджений близько 63 року синедріоном на смерть і побитий камінням.
Народні прикмети
Якщо на огірках уже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.
Якщо в лісі сильно пахне грибами, то осінь буде ранньою, але теплою.
Веселка 9 серпня – до багатого врожаю.
Що не можна робити 9 серпня
Не можна поспішати та приймати поспішні рішення.
Не можна носити металеві прикраси в цей день.
Не можна вночі дивитися на місяць, щоб голова не боліла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 серпня 1803 року Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. У 1815-му Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени".