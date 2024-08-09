Сьогодні 9 серпня: яке свято та день в історії

9 серпня 1803 року Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. У 1815-му Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. У 1938-му народився другий Президент України Леонід Кучма. У 1942-му в Києві відбувся міфологізований “Матч смерті”. У 1945-му американці скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі. У 1974-му подав у відставку президент США Річард Ніксон.

Свята та пам’ятні дати 9 серпня

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.

Також відзначають: Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день коворкінгу.

9 серпня в історії

9 серпня 1803 року американський винахідник Роберт Фултон вперше продемонстрував свій пароплав. Детальніше.

9 серпня 1815 року Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени. Колишній імператор залишив Європу на борту корабля “Нортумберленд”. Йому дозволили взяти із собою супутніх – він відібрав 26 людей. Корабель Наполеона супроводжував солідний ескорт – дев’ять кораблів та 1000 солдатів на них. У засланні на острові Святої Єлени Бонапарт провів залишок життя – до смерті 1821-го. І там продиктував свої мемуари, які після його смерті видали у чотирьох томах. Книга під назвою “Меморіал Святої Єлени” стала найбільш читаною у XIX столітті.

9 серпня 1938 року народився другий Президент України Леонід Кучма – на цей час єдиний з українських президентів, якого обрали на два терміни.

9 серпня 1942 року британці заарештували Магатму Ґанді. Детальніше.

9 серпня 1942 року в Києві відбувся футбольний матч між командою Хлібзаводу №1 “Старт” (до складу якої входили футболісти довоєнних клубів “Динамо” та “Локомотив”) та командою “Флакельф”, до якої увійшли німецькі солдати. Детальніше.

9 серпня 1945 року СРСР в односторонньому порядку розірвав пакт про ненапад з Японською імперією та оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії. Це збіглося з другим ядерним бомбардуванням Японії армією США. Вступ СРСР у війну разом із жахом знищених Хіросіми та Нагасакі став причиною, через яку японський імператор погодився на капітуляцію.

9 серпня 1945 року ВПС США скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі. Детальніше.

9 серпня 1974 року подав у відставку президент США Річард Ніксон. Це стало результатом Вотергейтського скандалу. Це єдина така відставка президента в історії США.

Церковне свято 9 серпня

9 серпня вшановують пам’ять апостола Матфія. Він народився у Віфлеємі та з раннього дитинства вивчав Святе Письмо. Ісус Христос обрав Матфія до 70 своїх учнів. Після Вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний за жеребом у число Дванадцятьох апостолів замість Юди Іскаріота. Проповідував Євангеліє в Єрусалимі та в Юдеї. З Єрусалиму разом з апостолами Андрієм і Петром ходив до Антиохії Сирійської. Під час третьої подорожі апостола Андрія Матфій був з ним в Едесі та Севастії. За переказами, св. Матфій був у Західній Грузії, Македонії, наражаючись багаторазово на смертельну небезпеку. Він творив чудеса та багатьох навернув до християнства. Був засуджений близько 63 року синедріоном на смерть і побитий камінням.

Народні прикмети

Якщо на огірках уже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Якщо в лісі сильно пахне грибами, то осінь буде ранньою, але теплою.

Веселка 9 серпня – до багатого врожаю.

Що не можна робити 9 серпня

Не можна поспішати та приймати поспішні рішення.

Не можна носити металеві прикраси в цей день.

Не можна вночі дивитися на місяць, щоб голова не боліла.