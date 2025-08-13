У Куп’янську залишається менше тисячі людей: Синєгубов про ситуацію (відео)

Що наразі відбувається у місті Куп’янську та скільки людей досі проживають там, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Якщо ми повідомляли ще місяць тому, що там перебували десь 1200-1300 людей, то зараз залишається 991 особа. Правий, лівий берег – там вже немає всюди централізованого водопостачання, де можемо – забезпечуємо підвіз води. Так само, там досить ускладнено електропостачання, газопостачання немає, бо критична інфраструктура має критичні пошкодження. Відновлювати можливості не маємо», – сказав голова ХОВА.

Адже, продовжує Синєгубов, супротивник FPV-дронами цілить по цивільних, ремонтних бригадах, і авто «швидкої», ДСНС і НПУ.

«Кожен виїзд – або це «швидка», або ДСНС – це окрема спецоперація. Звичайно, наші підрозділи ДСНС рвуться на ліквідацію наслідків. Але ціллю є саме ці підрозділи і виїжджати досить важко. Однак, як тільки видається можливість вони виїжджають на гасіння пожеж, і на першому місці – порятунок наших людей», – зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»