Удар по котельні в передмісті: без опалення – 3,5 тис. жителів, де зігрітись

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів, що 4 листопада ворог зруйнував котельну в селищі Рогань. 3,5 тисячі мешканців залишились без тепла, для людей наразі розгорнули штаб та пункти обігріву.

«Цей штаб і ці пункти працюватимуть допоки ми не відновимо можливість подати теплоносій до помешкань», – зазначив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

У своєму телеграм-каналі Синєгубов поінформував, що сьогодні, 5 листопада, забезпечили гарячим харчуванням понад 200 людей. Пунктами обігріву скористалися більш ніж 100 жителів, серед них – діти.

«Тут пункт обігріву, тут приходять з дітками. Можна зарядити телефон. Поїсти гаряченького», – розповіла місцева жителька Ольга Бічуй.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, щонайменше п’ять вибухів уночі пролунали в Харкові 4 листопада. Згодом обласна прокуратура відзначила: ворог атакував ударними безпілотниками передмістя Харкова. «Прильоти» зафіксували в селі Руська Лозова на Дергачівщині та селищі Докучаєвське Роганської громади. У Руській Лозовій пошкоджені житлові будинки, поранення отримали двоє чоловіків. У Роганській громаді, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, яка мала забезпечувати опалення. Руйнацій зазнали кілька житлових будинків. На місці цілодобово працюватиме оперативний штаб, щоб відновити теплопостачання. За даними прокурорів, у двох місцевих жительок внаслідок «прильотів» був гострий стрес. Також через удар по будівлі Роганської пожежної команди постраждали двоє співробітників.