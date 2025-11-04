Новини Харкова – головне за 4 листопада: успіхи СОУ на Куп’янщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Окупанти захопили ще частину Вовчанська, ЗСУ просунулися на Куп’янщині – ISW

У зведенні 4 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що нещодавно ворог зумів просунутися на Південно-Слобожанському напрямку. Так, згідно з геолокаційними кадрами, нещодавно армія РФ змогла окупувати нові території у північно-східній частині Вовчанська. Бої, за оцінками аналітиків, йшли в районі Синельникового, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Тихого.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Вовчанська, Синельникового та Тихого (усі на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.

Також на відеозаписах експерти зафіксували наступ СОУ на Куп’янському напрямку. Вони уточнили: українські війська нещодавно успішно контратакували вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Кам’янки (на північний схід від Куп’янська)”, – передають в Інституті вивчення війни.

Тим часом, додали аналітики, ситуація на інших ділянках фронту – без змін.