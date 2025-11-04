Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине

Украина 07:25   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:25

Оккупанты захватили еще часть Волчанска, ВСУ продвинулись на Купянщине – ISW

В сводке 4 ноября в Институте изучения войны сообщили, что недавно враг сумел продвинуться на Южно-Слобожанском направлении. Так, согласно геолокационным кадрам, недавно армия РФ смогла оккупировать новые территории в северо-восточной части Волчанска. Бои, по  оценкам аналитиков, шли в районе Синельниково, Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Волчанска, Синельниково и Тихого (все северо-восточнее Харькова)», – отметили в ISW.

Также на видеозаписях эксперты зафиксировали продвижение СОУ на Купянском направлении. Они уточнили: украинские войска недавно успешно контратаковали вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что русские войска продвинулись к северу от Каменки (к северо-востоку от Купянска)», – передают в Институте изучения войны.

Тем временем, добавили аналитики, ситуация на других участках фронта – без изменений.

Читайте также: Сегодня 4 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
04.11.2025, 04:03
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
03.11.2025, 23:01
Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график
Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график
03.11.2025, 21:29
Как уклонист сбежал от копов на рынке «Барабашово» в Харькове: подробности 📹
Как уклонист сбежал от копов на рынке «Барабашово» в Харькове: подробности 📹
03.11.2025, 18:50
Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области
Утром туман. Прогноз погоды на 4 ноября в Харькове и области
03.11.2025, 19:42
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине
Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине
04.11.2025, 07:25

Новости по теме:

03.11.2025
10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
03.11.2025
Новости Харькова — главное за 3 ноября: где нет света, три обстрела за неделю
02.11.2025
Новости Харькова — главное за 2 ноября: оптимизм по поводу Купянска, взрывы
31.10.2025
Зеленский — о Купянске, в Харькове закроют станцию метро — итоги 31 октября
31.10.2025
Новости Харькова – главное за 31 октября: Зеленский высказался про Купянск


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 4 ноября: успехи СОУ на Купянщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 07:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".