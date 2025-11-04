СОУ уничтожают россиян в Купянске, идут контрдиверсионные мероприятия – ГШ
Где сегодня, 4 ноября, атаковал враг в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуричанское. Еще четыре боя продолжаются.
На Купянском направлении оккупанты совершили четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Украинские воины успешно уничтожают противника, продолжая контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 103 боя, добавили в Генштабе.
Напомним, 3 ноября в селе Кругляковка в Купянском районе враг атаковал FPV-дронами двух гражданских и собаку. Как сообщили в отделении коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, люди двигались по дороге с белым флагом. В результате удара они погибли. Харьковская областная прокуратура начала расследование по ч. 2 ст. 438 УКУ.
Читайте также: Информатора врага с Купянщины таки посадили на пять лет – прокуратура
