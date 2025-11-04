СОУ знищують росіян у Куп’янську, тривають контрдиверсійні заходи – Генштаб

Де сьогодні, 4 листопада, атакував ворог на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Українські воїни успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 103 бої, додали у Генштабі.

Нагадаємо, 3 листопада у селі Кругляківка в Куп’янському районі ворог атакував FPV-дронами двох цивільних та собаку. Як повідомили у відділенні комунікацій 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, люди рухалися дорогою з білим прапором. Внаслідок удару вони загинули. Харківська обласна прокуратура розпочала розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ.