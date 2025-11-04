4 ноября в Украине – День железнодорожника. В 2008 году в этот день президентом США впервые избрали афроамериканца – Барака Обаму. В 1995-м убили премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. В 1939-м США приняли финальный Акт о нейтралитете. В 1922-м обнаружили гробницу египетского фараона Тутанхамона. В 1918-м начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов – за Перемышль. В 1861-м на вокзал во Львове прибыл первый поезд из Вены.

Праздники и памятные даты 4 ноября

4 ноября в Украине – День железнодорожника и День украинского фрилансера.

В мире – День здравого смысла.

Также сегодня: День дорожного регулятора, Международный день маркетинга, Международный день благодарности коучам, День качественной работы, День Тутанхамона.

4 ноября в истории

4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены. Подробнее.

4 ноября 1918 года ночью начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов — за Перемышль. Подробнее.

4 ноября 1922 года принято считать днем открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Подробнее.

4 ноября 1939 года Соединенные штаты Америки приняли очередной Акт о нейтралитете, который стал уже последним перед вступлением страны во Вторую мировую войну. Подробнее.

4 ноября 1970 года умер Герой Украины и один из воинов, установивших советский флаг на крыше немецкого Рейхстага 30 апреля 1945 года, Алексей Берест. Подробнее.

4 ноября 1995 года еврейский националист Игаль Амир убил премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Подробнее.

4 ноября 2008 года Барака Обаму избрали президентом США. Он стал первым (и на сейчас единственным) президентом этой страны, имеющим афро-американское происхождение. Обама — популярный в мире американский политик, получивший фактически «авансом» Нобелевскую премию мира. Но его вялую реакцию на оккупацию РФ украинского Крыма и вторжение на Донбасс часто называют одной из причин того, что в 2022-м Путин отважился на полномасштабное вторжение.

Обама является не только единственным чернокожим президентом США, но и единственным уроженцем нематериковой части Штатов на этом посту (он родился на Гавайях). Его мать – американка европейского происхождения, а отец – кениец. Будущий президент получил качественное гуманитарное и юридическое образование: в Колумбийском университете изучал политологию (с акцентом на международные отношения) и английскую литературу, а затем завершил Гарвардскую школу права и юридический факультет Гарвардского университета. Прежде, чем пойти в политику, он долгое время работал в общественном секторе, в том числе – в религиозных организациях, а, получив второе образование, – в юридических фирмах. В течение 12 лет Обама преподавал конституционное право в юридической школе Чикагского университета. Его первые шаги в политике больше связаны именно с юридическими аспектами и защитой прав граждан.

«С апреля по октябрь 1992 года Обама руководил проектом «Голос» в Иллинойсе, кампанией по регистрации избирателей, в которой работали десять сотрудников и 700 волонтеров-регистраторов; она достигла своей цели – зарегистрировать 150 000 из 400 000 незарегистрированных афроамериканцев в штате, что побудило Crain’s Chicago Business включить Обаму в свой список «40 младше сорока» за 1993 год», — приводит факты из биографии будущего президента англоязычная Википедия.

Уже в 1996 году Обаму избрали в Сенат штата Иллинойс от Демократической партии США. Туда его переизбирали еще дважды – в 1998 и 2002 годах. В течение всего этого времени он занимался усовершенствованием законодательства, в первую очередь в сфере здравоохранения и доступа малообеспеченных граждан к медицинским услугам (это направление стало одним из основных и в деятельности Обамы-президента). В ноябре 2004-го (не с первой попытки) его избрали в Сенат США. О своем решении идти на президентские праймериз Демократической партии сенатор Обама заявил 10 февраля 2007 года. Причем избрал для этого объявления символическое место – перед зданием Старого Капитолия в Спрингфилде. Считают, что именно здесь Авраам Линкольн произнес свою речь «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит» в 1858 году.

Участников праймериз в 2007-м было много, однако быстро сформировалась главная пара конкурентов – Обама против супруги экс-президента США Билла Клинтона – Хиллари Клинтон. 2 июня 2008 года Обама получил достаточное количество голосов, чтобы обеспечить себе номинацию, а через несколько дней Хиллари признала поражение и поддержала его кандидатуру. Впоследствии Обама определился с кандидатом в вице-президенты – это был Джо Байден, уже к тому времени один из опытнейших политиков США, сенатор от штата Делавэр. Противниками пары Обама – Байден от республиканцев на выборах 2008 года были Джон Маккейн (как кандидат в президенты) и Сара Пэйлин (потенциальная вице-президентка). Победа Барака Обамы 4 ноября 2008 года была убедительной – он получил 365 голосов избирателей против 173 у Маккейна. В 2012-м этого президента переизбрали на второй срок.

Церковный праздник 4 ноября

4 ноября чтят память преподобного Иоанникия Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 4 ноября нет дождя, то в следующем году будет плохой урожай.

Если же дождь идет, то зима наступит рано.

Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.

Что нельзя делать 4 ноября

4 ноября не стоит отправляться в путь, лучше провести день дома.

Нельзя, чтобы ночью с 4 на 5 ноября в спальню проникал лунный свет – лучше закрыть окна шторами.

Нельзя пить спиртное.