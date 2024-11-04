Сегодня 4 ноября: какой праздник и день в истории

4 ноября в Украине – День железнодорожника. В 1995-м убили премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. В 1939-м США приняли финальный Акт о нейтралитете. В 1922-м обнаружили гробницу египетского фараона Тутанхамона. В 1918-м начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов — за Перемышль. В 1861-м на вокзал во Львове прибыл первый поезд из Вены.

Праздники и памятные даты 4 ноября

4 ноября в Украине – День железнодорожника.

В мире – День дорожного регулировщика.

Также сегодня: День здравого смысла, День Тутанхамона, День качественной работы.

4 ноября в истории

4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вены. Подробнее.

4 ноября 1918 года ночью начались первые масштабные бои польско-украинской войны 1918-1919 годов — за Перемышль. Подробнее.

4 ноября 1922 года принято считать днем открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона. Подробнее.

4 ноября 1939 года Соединенные штаты Америки приняли очередной Акт о нейтралитете, который стал уже последним перед вступлением страны во Вторую мировую войну. Политика изоляционизма, которая популярна в США и сейчас, в период между двумя мировыми войнами, была возведена в абсолют. При этом, как и сейчас, в пользу игнорирования проблем мировой безопасности приводили доводы из серии теорий заговора.

«Хотя в 1917 году многие американцы сплотились, чтобы присоединиться к крестовому походу президента Вудро Вильсона, чтобы сделать мир «безопасным для демократии», в 1930-х годах критики утверждали, что участие США в Первой мировой войне было вызвано банкирами и торговцами оружием, которые имели бизнес-интересы в Европе. Эти выводы подпитали растущее «изоляционистское» движение, утверждавшее, что Соединенные Штаты должны держаться подальше от будущих войн и оставаться нейтральными, избегая финансовых соглашений со странами, находящимися в состоянии войны», – пишет «Office of the Historian».

Поскольку приближение большой войны в Европе ощущалось задолго до реального начала событий, американский Конгресс начал издавать акты о нейтралитете «на упреждение». Первый приняли 31 августа 1935 года. Он запрещал экспорт оружия, амуниции и военных орудий из США иностранным государствам, находящимся в состоянии войны. Президент Рузвельт выступал против этого, но вынужден был уступить под давлением Конгресса и общественности.

29 февраля 1936 года Конгресс продлил действие акта еще на год и дополнительно запретил предоставлять какие-либо займы воюющим государствам. В 1937 году – на фоне гражданской войны в Испании – в акт добавили еще запретов. Конгресс запретил гражданам США путешествовать на кораблях воюющих сторон, а американским торговым судам – перевозить оружие для воюющим сторон, даже если это оружие произведено за пределами США. Отдельно отметили, что гражданские войны также подпадают под действие закона. Однако этот же документ содержал и важную уступку президенту Рузвельту, которая в дальнейшем пригодилась. Конгресс разрешил воюющим странам по усмотрению президента покупать у США любые предметы, кроме оружия – при условии, что они немедленно оплатят такие приобретения и перевезут их собственными кораблями. Этот принцип известен как «cash and carry» («наличные и доставка»). Прописывая свою правку к Акту о нейтралитете именно таким образом, Франклин Рузвельт прекрасно понимал, кому собирается помогать. Ведь на тот момент только у Франции и Великобритании было достаточно наличных денег и кораблей. А товаром, который был не менее важным, чем оружие, безусловно, должна была стать нефть.

В марте 1939 года, когда Гитлер окончательно расчленил Чехословакию и поставил точку на любых надеждах на «умиротворение агрессора», Рузвельт попытался расширить действие принципа «cash and carry» на оружие. Но Конгресс отверг его предложения. Во время вторжения нацистов в Польшу и первые месяцы Второй мировой США не только не предоставляли бесплатно оружие бывшим союзникам по Первой мировой, но и не продавали ни за какие деньги. Преодолеть упрямство Конгресса Рузвельту удалось в ноябре 1939-го – окончательный Акт о нейтралитете отменил эмбарго на поставку оружия и ввел всю торговлю с воюющими странами по принципу «cash and carry». При этом запрет на ссуды оставили в силе, равно как и запрет использовать для транспортировки американские корабли.

«В целом Акты о нейтралитете представляли собой компромисс, с помощью которого правительство Соединенных Штатов соглашалось с изоляционистскими настроениями американской общественности, но все еще сохранило определенную способность взаимодействовать с миром. В конце концов условия Актов о нейтралитете стали неактуальными, когда Соединенные Штаты присоединились к союзникам в борьбе против нацистской Германии и Японии в декабре 1941 года», — отмечают в «Office of the Historian».

4 ноября 1970 года умер Герой Украины и один из воинов, установивших советский флаг на крыше немецкого Рейхстага 30 апреля 1945 года, Алексей Берест. Подробнее.

4 ноября 1995 года еврейский националист Игаль Амир убил премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Подробнее.

Церковный праздник 4 ноября

4 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Иоанникия Великого. Он происходил из бедной семьи, не получил образования, но был очень ревностным христианином. Будучи юношей, прослужил шесть лет в войске императора Льва IV. Но стремился к служению Богу. Поэтому при первой возможности отрекся от мира и намеревался сразу уйти в пустыню, однако перед тем, по совету старцев, два года все же прожил в монастыре. А после того три года жил в пустыне – в глубоком одиночестве. Впоследствии принял монашеский постриг, жил в затворе, отправился в Хелидон к великому постнику Георгию. Подвижники прожили вместе три года. Уже в глубокой старости Иоанникий поселился в Антидиевой обители, где пробыл в затворе до своей смерти. Умер он 4 ноября 846 в возрасте 94-х лет. По преданию, у Иоанникия был дар пророчества, а во время молитвы он поднимался над землей, умел становиться невидимым и делать невидимыми других.

Народные приметы

Если 4 ноября нет дождя, то в следующем году будет плохой урожай.

Если же дождь идет, то зима наступит рано.

Если солнце ярко светит, но не греет, то ноябрь будет морозным.

Что нельзя делать 4 ноября

4 ноября не стоит отправляться в путь, лучше провести день дома.

Нельзя, чтобы ночью с 4 на 5 ноября в спальню проникал лунный свет – лучше закрыть окна шторами.

Нельзя пить спиртное.