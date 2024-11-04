Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії

4 листопада в Україні – День залізничника. У 1995-му вбили прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабіна. У 1939-му США затвердили фінальний Акт про нейтралітет. У 1922-му виявили гробницю єгипетського фараона Тутанхамона. У 1918-му почалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. У 1861-му на вокзал у Львові прибув перший поїзд із Відня.

Свята та пам’ятні дати 4 листопада

4 листопада в Україні – День залізничника.

У світі – День дорожнього регулювальника.

Також сьогодні: День здорового глузду, День Тутанхамона, День якісної роботи.

4 листопада в історії

4 листопада 1861 року до Львова прибув перший пасажирський потяг із Відня. Докладніше.

4 листопада 1918 року вночі розпочалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. Докладніше.

4 листопада 1922 року заведено вважати днем відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Докладніше.

4 листопада 1939 року Сполучені штати Америки ухвалили черговий Акт про нейтралітет, який став останнім перед вступом країни у Другу світову війну. Політика ізоляціонізму, що популярна в США й зараз, у період між двома світовими війнами, була зведена в абсолют. При цьому, як і зараз, на користь ігнорування проблем світової безпеки наводили докази з серії теорій змови.

“Хоча в 1917 році багато американців згуртувалися, щоб приєднатися до хрестового походу президента Вудро Вільсона, щоб зробити світ “безпечним для демократії”, у 1930-х роках критики стверджували, що участь США в Першій світовій війні була спричинена банкірами та торговцями зброєю, які мали бізнес-інтереси в Європі. Ці висновки підживили висхідний “ізоляціоністський” рух, який стверджував, що Сполучені Штати повинні триматися якомога далі від майбутніх війн і залишатися нейтральними, уникаючи фінансових угод із країнами, які перебувають у стані війни”, – пише “Office of the Historian”.

Оскільки наближення великої війни у ​​Європі відчувалося задовго до початку подій, американський Конгрес почав видавати акти про нейтралітет “на випередження”. Перший прийняли 31 серпня 1935 року. Він забороняв експорт зброї, амуніції та військових знарядь із США іноземним державам, які перебувають у стані війни. Президент Рузвельт виступав проти цього, але змушений був поступитися під тиском Конгресу та громадськості.

29 лютого 1936 року Конгрес продовжив дію акту ще на рік і додатково заборонив надавати будь-які позики державам, що воюють. У 1937 році – на тлі громадянської війни в Іспанії – в акт додали ще заборон. Конгрес заборонив громадянам США подорожувати на кораблях сторін, що воюють, а американським торговим судам – перевозити зброю для сторін війни, навіть якщо ця зброя зроблена за межами США. Окремо зауважили, що громадянські війни також підпадають під дію закону. Однак цей само документ містив і важливу поступку президентові Рузвельту, яка надалі стала в пригоді. Конгрес дозволив країнам, що воюють, на розсуд президента купувати у США будь-які предмети, крім зброї – за умови, що вони негайно сплатять такі придбання і перевезуть їх власними кораблями. Цей принцип відомий як “cash and carry” (“готівка та доставлення”). Прописуючи свої поправки до Акту про нейтралітет саме таким чином, Франклін Рузвельт чудово розумів, кому збирається допомагати. Адже на той момент лише у Франції та Великої Британії було достатньо готівки та кораблів. А товаром, який був не менш важливим за зброю, безумовно, мала стати нафта.

У березні 1939 року, коли Гітлер остаточно розчленував Чехословаччину та поставив крапку на будь-яких сподіваннях на “умиротворення агресора”, Рузвельт спробував розширити дію принципу “cash and carry” на зброю. Але Конгрес відкинув його пропозиції. Під час вторгнення нацистів до Польщі та перших місяців Другої світової США не лише не надавали безплатно зброю колишнім союзникам по Першій світовій, а й не продавали за жодні гроші. Подолати впертість Конгресу Рузвельту вдалося в листопаді 1939-го – остаточний Акт про нейтралітет скасував ембарго на постачання зброї та ввів усю торгівлю з країнами, що воюють, за принципом “cash and carry”. При цьому заборону на позики залишили чинною, так само як і заборону використовувати для транспортування американські кораблі.

“Загалом Акти про нейтралітет являли собою компроміс, за допомогою якого уряд Сполучених Штатів погоджувався із ізоляціоністськими настроями американської громадськості, але все ще зберіг певну здатність взаємодіяти зі світом. Зрештою, умови Актів про нейтралітет стали неактуальними, коли Сполучені Штати приєдналися до союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини та Японії в грудні 1941 року”, – зазначають у “Office of the Historian”.

4 листопада 1970 року помер Герой України та один із воїнів, які встановили радянський прапор на даху німецького Рейхстага 30 квітня 1945 року, Олексій Берест. Докладніше.

4 листопада 1995 року єврейський націоналіст Ігаль Амір убив прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабина. Докладніше.

Церковне свято 4 листопада

4 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Йоаникія Великого. Він походив із бідної родини, не отримав освіти, але був дуже ревним християнином. Бувши юнаком, прослужив шість років у війську імператора Лева IV. Але прагнув служіння Богу. Тож за першої нагоди зрікся світу й мав намір одразу піти в пустелю, однак перед тим за порадою старців два роки все ж прожив у монастирі. А після того три роки жив у пустелі – в глибокій самоті. Згодом прийняв чернечий постриг, жив у затворі, а далі вирушив у Хелідон до великого постника Георгія. Подвижники прожили разом три роки. Уже в глибокій старості Йоаникій оселився в Антидієвій обителі, де пробув у затворі до своєї смерті. Помер він 4 листопада 846 року у віці 94-х років. За переказами, Йоаникій мав дар пророцтва, а під час молитви підіймався над землею, умів ставати невидимим і робити невидимими інших.

Народні прикмети

Якщо 4 листопада немає дощу, то наступного року буде поганий врожай.

Якщо ж дощ іде, то зима настане рано.

Якщо сонце яскраво світить, але не гріє, то листопад буде морозним.

Що не можна робити 4 листопада

4 листопада не варто вирушати в дорогу, краще провести день вдома.

Не можна, щоб вночі з 4 на 5 листопада в спальню проникало місячне сяйво – краще закрити вікна шторами.

Не можна пити спиртне.