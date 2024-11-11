Победа Трампа — желание американцев вернуться в прошлое — Портников
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Америка будущего, конечно, будет Америкой именно Камалы Гаррис, а не Трампа или даже Байдена. За прошлое можно проголосовать, но в него просто нет возможности вернуться – украинцы здесь многое могли бы рассказать американцам. Но историческая победа Трампа – искреннее желание миллионов людей вернуться, а не просто вернуть Трампа в Белый дом.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: выборы в США, Портніков, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:46;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Америка будущего, конечно, будет Америкой именно Камалы Гаррис, а не Трампа или даже Байдена. За прошлое можно проголосовать, но в…".