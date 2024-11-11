Победа Трампа — желание американцев вернуться в прошлое — Портников

Америка будущего, конечно, будет Америкой именно Камалы Гаррис, а не Трампа или даже Байдена. За прошлое можно проголосовать, но в него просто нет возможности вернуться – украинцы здесь многое могли бы рассказать американцам. Но историческая победа Трампа – искреннее желание миллионов людей вернуться, а не просто вернуть Трампа в Белый дом.