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Победа Трампа — желание американцев вернуться в прошлое — Портников

Мир 07:46   11.11.2024
Виталий Портников
журналист
Победа Трампа — желание американцев вернуться в прошлое — Портников Скриншот

Америка будущего, конечно, будет Америкой именно Камалы Гаррис, а не Трампа или даже Байдена. За прошлое можно проголосовать, но в него просто нет возможности вернуться – украинцы здесь многое могли бы рассказать американцам. Но историческая победа Трампа – искреннее желание миллионов людей вернуться, а не просто вернуть Трампа в Белый дом.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:46;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Америка будущего, конечно, будет Америкой именно Камалы Гаррис, а не Трампа или даже Байдена. За прошлое можно проголосовать, но в…".