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Перемога Трампа – бажання американців повернутися в минуле – Портников

Політика 07:46   11.11.2024
Віталій Портников
журналіст
Перемога Трампа – бажання американців повернутися в минуле – Портников Скриншот

Америка майбутнього, звичайно ж, буде Америкою саме Камали Гарріс, а не Трампа чи навіть Байдена. За минуле можна проголосувати, але у нього просто немає можливості повернутися – українці тут багать чого могли б розповісти американцям. Але історична перемога Трампа – щире бажання мільйонів людей повернутися, а не просто повернути Трампа до Білого дому.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Америка майбутнього, звичайно ж, буде Америкою саме Камали Гарріс, а не Трампа чи навіть Байдена. За минуле можна проголосувати, але…".