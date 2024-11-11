Перемога Трампа – бажання американців повернутися в минуле – Портников
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Америка майбутнього, звичайно ж, буде Америкою саме Камали Гарріс, а не Трампа чи навіть Байдена. За минуле можна проголосувати, але у нього просто немає можливості повернутися – українці тут багать чого могли б розповісти американцям. Але історична перемога Трампа – щире бажання мільйонів людей повернутися, а не просто повернути Трампа до Білого дому.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: выборы в США, Портніков, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:46;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Америка майбутнього, звичайно ж, буде Америкою саме Камали Гарріс, а не Трампа чи навіть Байдена. За минуле можна проголосувати, але…".