Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії

04.11.2025
Оксана Горун
Сьогодні 4 листопада 2025: яке свято та день в історії

4 листопада в Україні – День залізничника. У 2008-му році президентом США вперше обрали афроамериканця – Барака Обаму. У 1995-му вбили прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабіна. У 1939-му США затвердили фінальний Акт про нейтралітет. У 1922-му виявили гробницю єгипетського фараона Тутанхамона. У 1918-му почалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. У 1861-му на вокзал у Львові прибув перший поїзд із Відня.

Свята та пам’ятні дати 4 листопада

4 листопада  в Україні – День залізничника та День українського фрилансера.

У світі  – День здорового глузду.

Також сьогодні: День дорожнього регулювальника, Міжнародний день маркетингу, Міжнародний день подяки коучам, День якісної роботи, День Тутанхамона.

4 листопада в історії

4 листопада 1861 року до Львова прибув перший пасажирський потяг із Відня. Докладніше.

4 листопада 1918 року вночі розпочалися перші масштабні бої польсько-української війни 1918-1919 років – за Перемишль. Докладніше.

4 листопада 1922 року заведено вважати днем відкриття гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Докладніше.

Картер вивчає саркофаг Тутанхамона
Говард Картер вивчає саркофаг Тутанхамона, 1922 рік. Фото: The New York Times

4 листопада 1939 року Сполучені штати Америки ухвалили черговий Акт про нейтралітет, який став останнім перед вступом країни у Другу світову війну. Докладніше.

4 листопада 1970 року помер Герой України та один із воїнів, які встановили радянський прапор на даху німецького Рейхстага 30 квітня 1945 року, Олексій Берест. Докладніше.

4 листопада 1995 року єврейський націоналіст Ігаль Амір убив прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабина. Докладніше.

4 листопада 2008 року Барака Обаму обрали президентом США. Він став першим (і станом на зараз єдиним) президентом цієї країни, що має афроамериканське походження. Обама – популярний у світі американський політик, який отримав фактично “авансом” Нобелівську премію миру. Але його мляву реакцію на окупацію РФ українського Криму і вторгнення на Донбас часто називають однією з причин того, що у 2022-му Путін наважився на повномасштабне вторгнення.

Обама є не лише єдиним чорношкірим президентом США, а і єдиним уродженцем не материкової частини Штатів на цій посаді (він народився на Гаваях). Його мати – американка європейського походження, а батько – кенієць. Майбутній президент отримав якісну гуманітарну та юридичну освіту: в Колумбійському університеті вивчав політологію (з акцентом на міжнародні відносини) та англійську літературу, а потім завершив Гарвардську школу права та юридичний факультет Гарвардського університету. Перш ніж піти в політику, він тривалий час працював у громадському секторі, зокрема – в релігійних організаціях, а, здобувши другу освіту, – в юридичних фірмах. Протягом 12 років Обама викладав конституційне право у юридичній школі університету Чикаго. Його перші кроки в політиці більше пов’язані саме з юридичними аспектами та захистом прав громадян.

Барак Обама
Інавгурація Барака Обами. Фото: Master Sgt. Cecilio Ricardo, U.S. Air Force. Джерело: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=4de8e17b0fbfafb8edfb0fa6cec854eaecfc1d42

“З квітня по жовтень 1992 року Обама керував проєкт “Голос” в Іллінойсі, кампанією з реєстрації виборців, у якій працювали десять співробітників та сімсот волонтерів-реєстраторів; вона досягла своєї мети – зареєструвати 150 000 з 400 000 незареєстрованих афроамериканців у штаті, що спонукало Crain’s Chicago Business включити Обаму до свого списку “40 молодших за сорок” за 1993 рік”, – наводить факти з біографії майбутнього президента англомовна Вікіпедія.

Уже в 1996 році Обаму обрали до Сенату штату Іллінойс від Демократичної партії США. Туди його переобирали ще двічі – у 1998-му та 2002-му роках. Протягом усього цього часу він займався удосконаленням законодавства, насамперед у сфері охорони здоров’я та доступу малозабезпечених громадян до медичних послуг (цей напрям став одним з основних і в діяльності Обами-президента). У листопаді 2004-го (не з першої спроби) його обрали до Сенату США. Про своє рішення йти на президентські праймеріз Демократичної партії сенатор Обама заявив 10 лютого 2007 року. Причому обрав для цього оголошення символічне місце – перед будівлею Старого Капітолію у Спрингфілді. Вважають, що саме тут Авраам Лінкольн виголосив свою промову “Дім, що розділився сам у собі, не встоїть” у 1858 році.

Учасників праймеріз у 2007-му було багато, проте швидко сформувалася головна пара конкурентів – Обама проти дружини експрезидента США Білла Клінтона – Гілларі Клінтон. 2 червня 2008 року Обама отримав достатню кількість голосів, щоб забезпечити собі номінацію, а за кілька днів Гілларі визнала поразку та підтримала його кандидатуру. Згодом Обама визначився з кандидатом у віцепрезиденти – це був Джо Байден, уже на той час один із найдосвідченіших політиків США, сенатор від штату Делавер. Противниками пари Обама – Байден від республіканців на виборах 2008 року були Джон Маккейн (як кандидат у президенти) та Сара Пейлін (потенційна віцепрезидентка). Перемога Барака Обами 4 листопада 2008 року була переконливою – він отримав 365 голосів виборців проти 173 у Маккейна. У 2012-му цього президента переобрали на другий термін.

Церковне свято 4 листопада

4 листопада вшановують пам’ять преподобного Йоаникія Великого.  Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 4 листопада немає дощу, то наступного року буде поганий врожай.

Якщо ж дощ іде, то зима настане рано.

Якщо сонце яскраво світить, але не гріє, то листопад буде морозним.

Що не можна робити 4 листопада

4 листопада не варто вирушати в дорогу, краще провести день вдома.

Не можна, щоб вночі з 4 на 5 листопада в спальню проникало місячне сяйво – краще закрити вікна шторами.

Не можна пити спиртне.

Автор: Оксана Горун
