На Харьковщине четверо пострадавших, РФ била по семи населенным пунктам
Фото: пресс-служба ХОВА
О последствиях ударов РФ по Харьковской области сообщил утром 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады пострадал 61-летний мужчина; в с. Докучаевское Роганской громады пострадали 73-летняя женщина и 65-летний и 39-летний мужчины», – передает начальник ХОВА.
За сутки по региону «прилетело»:
- КАБ;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены два частных дома, а в Харьковском – россияне ударили по частным домам и хозпостройке.
Также Синегубов сообщил, что все абоненты в Лозовском районе, которые ранее были обесточены, уже с электричеством.
Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 09:05