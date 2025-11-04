Live
На Харьковщине четверо пострадавших, РФ била по семи населенным пунктам

Происшествия 09:05   04.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: пресс-служба ХОВА

О последствиях ударов РФ по Харьковской области сообщил утром 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады пострадал 61-летний мужчина; в с. Докучаевское Роганской громады пострадали 73-летняя женщина и 65-летний и 39-летний мужчины», – передает начальник ХОВА.

За сутки по региону «прилетело»:

  • КАБ;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены два частных дома, а в Харьковском – россияне ударили по частным домам и хозпостройке.

Также Синегубов сообщил, что все абоненты в Лозовском районе, которые ранее были обесточены, уже с электричеством.

Читайте также: Четверо раненых: что горело ночью в результате «прилетов», рассказали в ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
