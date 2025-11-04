На Харьковщине четверо пострадавших, РФ била по семи населенным пунктам

О последствиях ударов РФ по Харьковской области сообщил утром 4 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады пострадал 61-летний мужчина; в с. Докучаевское Роганской громады пострадали 73-летняя женщина и 65-летний и 39-летний мужчины», – передает начальник ХОВА.

За сутки по региону «прилетело»:

КАБ;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены два частных дома, а в Харьковском – россияне ударили по частным домам и хозпостройке.

Также Синегубов сообщил, что все абоненты в Лозовском районе, которые ранее были обесточены, уже с электричеством.