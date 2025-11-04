Live
На Харківщині четверо постраждалих, РФ била по семи населених пунктах

Події 09:05   04.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки ударів РФ по Харківській області повідомив 4 листопада вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік; у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки”, – передає начальник ХОВА.

За добу по регіону “прилетіло”:

  • КАБ;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, а у Харківському – росіяни вдарили по приватних будинках та господарській споруді.

Також Синєгубов повідомив, що всі абоненти у Лозівському районі, які раніше були знеструмлені, вже з електрикою.

