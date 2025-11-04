На Харківщині четверо постраждалих, РФ била по семи населених пунктах
Про наслідки ударів РФ по Харківській області повідомив 4 листопада вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік; у с. Докучаєвське Роганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний і 39-річний чоловіки”, – передає начальник ХОВА.
За добу по регіону “прилетіло”:
- КАБ;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки, а у Харківському – росіяни вдарили по приватних будинках та господарській споруді.
Також Синєгубов повідомив, що всі абоненти у Лозівському районі, які раніше були знеструмлені, вже з електрикою.
Читайте також: Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок «прильотів», розповіли у ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині четверо постраждалих, РФ била по семи населених пунктах», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 09:05;