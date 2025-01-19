Зеленский ввел санкции против экс-нардепа из Харькова, обвиняемого в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 18 украинских и российских граждан.

Под санкции попал бывший нардеп из Харькова Евгений Мураев, нардепы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, экс-замглавы редактора пророссийского издания «Страна» Светлана Крюкова, бывший глава «Компартии» Петр Симоненко.

Ранее правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева. Его обвиняют в государственной измене.