Зеленский ввел санкции против экс-нардепа из Харькова, обвиняемого в госизмене
Фото: СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 18 украинских и российских граждан.
Под санкции попал бывший нардеп из Харькова Евгений Мураев, нардепы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, экс-замглавы редактора пророссийского издания «Страна» Светлана Крюкова, бывший глава «Компартии» Петр Симоненко.
Ранее правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева. Его обвиняют в государственной измене.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владимир зеленский, Евгений Мураев, нардеп, санкции;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 18 украинских и российских граждан.".