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Зеленский ввел санкции против экс-нардепа из Харькова, обвиняемого в госизмене

Общество 17:03   19.01.2025
Оксана Якушко
Зеленский ввел санкции против экс-нардепа из Харькова, обвиняемого в госизмене Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 18 украинских и российских граждан.

Под санкции попал бывший нардеп из Харькова Евгений Мураев, нардепы Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, экс-замглавы редактора пророссийского издания «Страна» Светлана Крюкова, бывший глава «Компартии» Петр Симоненко.

Ранее правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева. Его обвиняют в государственной измене.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2025 в 17:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против 18 украинских и российских граждан.".