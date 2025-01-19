Зеленський ввів санкції проти екснардепа з Харкова, підозрюваного у держзраді

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти 18 українських та російських громадян.

Під санкції потрапив колишній нардеп із Харкова Євген Мураєв, нардепи Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, ексзаступник голови редактора проросійського видання «Країна» Світлана Крюкова, колишній голова «Компартії» Петро Симоненко.

Раніше правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва. Його звинувачують у державній зраді.