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Зеленський ввів санкції проти екснардепа з Харкова, підозрюваного у держзраді

Суспільство 17:03   19.01.2025
Оксана Якушко
Зеленський ввів санкції проти екснардепа з Харкова, підозрюваного у держзраді Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти 18 українських та російських громадян.

Під санкції потрапив колишній нардеп із Харкова Євген Мураєв, нардепи Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, ексзаступник голови редактора проросійського видання «Країна» Світлана Крюкова, колишній голова «Компартії» Петро Симоненко.

Раніше правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва. Його звинувачують у державній зраді.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Зеленський ввів санкції проти екснардепа з Харкова, підозрюваного у держзраді»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 17:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти 18 українських та російських громадян.".