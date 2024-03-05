Справу харківського екснардепа Мураєва передали до суду: що йому «світить»
Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва.
«Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», – повідомили в СБУ.
Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності ексрегіонала, зазначили правоохоронці.
На підставі зібраних доказів Мураєва виснули обвинувачення за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Фігуранту загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, мураев, НАШ, СБУ, статьи, суд, экс-нардер;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва.".