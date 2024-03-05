Справу харківського екснардепа Мураєва передали до суду: що йому «світить»

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі харківського екснардепа та власника нацканалу «НАШ» Євгена Мураєва.

«Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», – повідомили в СБУ.

Експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності ексрегіонала, зазначили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів Мураєва виснули обвинувачення за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Фігуранту загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.