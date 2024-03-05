Дело харьковского экс-нардепа Мураева передали в суд: что ему «светит»

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева.

«Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО», — сообщили в СБУ.

Экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности экс-регионала, отметили правоохранители.

На основании собранных доказательств Мураева предъявлены обвинения по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ⁠ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.