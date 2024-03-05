Дело харьковского экс-нардепа Мураева передали в суд: что ему «светит»
Правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева.
«Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО», — сообщили в СБУ.
Экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности экс-регионала, отметили правоохранители.
На основании собранных доказательств Мураева предъявлены обвинения по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).
Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева.".