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Дело харьковского экс-нардепа Мураева передали в суд: что ему «светит»

Общество 14:45   05.03.2024
Виктория Яковенко
Дело харьковского экс-нардепа Мураева передали в суд: что ему «светит» Фото: СБУ

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева.

«Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО», — сообщили в СБУ.

Экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности экс-регионала, отметили правоохранители.

На основании собранных доказательств Мураева предъявлены обвинения по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ⁠ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили досудебное расследование по делу харьковского экс-нардепа и владельца нацканала «НАШ» Евгения Мураева.".