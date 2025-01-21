Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта

Суспільство 09:26   21.01.2025
Оксана Якушко
З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта Фото: Gazeta Wyborcza

Жителі заходу України та мегаполісів були найбільше мобільними перед початком повномасштабної війни, зазначив у інтерв’ю МГ “Об’єктив” президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“Найбільше поїхали мешканці міст Харків, Дніпро, Київ, Одеса та Львів. З невеличких містечок виїздило людей набагато менше. Чому? Тому що українці до 2022 року, м’яко кажучи, були не дуже мобільною нацією. Статистичне дослідження за три роки до війни показало, що 50% мешканців Полтавської, Дніпропетровській, Луганської областей не залишали свій регіон. Натомість у мешканців великих міст був досвід подорожей за кордон. Хтось їздив на відпочинок, хтось працювати. Тобто поїхали ті, хто мали подібний досвід. Але найбільше такого досвіду мали мешканці саме західних регіонів”, – пояснив Воскобойник.

Через масштабний відтік населення станом на перше півріччя 2024 року в Україні 75% бізнесу заявили про те, що мають дефіцит кадрів, зазначив експерт.

І після закінчення військових дій, після відкриття кордонів, українські сім’ї з’єднуватимуться, але не завжди це відбуватиметься на території України.

Читайте також: Зеленський ввів санкції проти екснардепа з Харкова, підозрюваного у держзраді

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
21.01.2025, 15:32
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
21.01.2025, 14:43
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
21.01.2025, 13:09
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
21.01.2025, 14:05
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
21.01.2025, 13:39
Новини Харкова — головне за 21 січня: поранені копи, вдарила “Молния-2”
Новини Харкова — головне за 21 січня: поранені копи, вдарила “Молния-2”
21.01.2025, 14:09

Новини за темою:

09:26
З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта
14:27
Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах
13:36
930 тис. жителів Харківщини отримають гуманітарну підтримку у 2025-му – ХОВА
14:34
ХОВА роз’яснила, як отримати допомогу жителям Харківщини, чиї рідні в окупації
18:39
Як влада визначає кількість людей у Харкові: Терехов розкрив механізм

Ви читали новину: «З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі заходу України та мегаполісів були найбільше мобільними, зазначив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.".