З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта

Жителі заходу України та мегаполісів були найбільше мобільними перед початком повномасштабної війни, зазначив у інтерв’ю МГ “Об’єктив” президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

“Найбільше поїхали мешканці міст Харків, Дніпро, Київ, Одеса та Львів. З невеличких містечок виїздило людей набагато менше. Чому? Тому що українці до 2022 року, м’яко кажучи, були не дуже мобільною нацією. Статистичне дослідження за три роки до війни показало, що 50% мешканців Полтавської, Дніпропетровській, Луганської областей не залишали свій регіон. Натомість у мешканців великих міст був досвід подорожей за кордон. Хтось їздив на відпочинок, хтось працювати. Тобто поїхали ті, хто мали подібний досвід. Але найбільше такого досвіду мали мешканці саме західних регіонів”, – пояснив Воскобойник.

Через масштабний відтік населення станом на перше півріччя 2024 року в Україні 75% бізнесу заявили про те, що мають дефіцит кадрів, зазначив експерт.

І після закінчення військових дій, після відкриття кордонів, українські сім’ї з’єднуватимуться, але не завжди це відбуватиметься на території України.