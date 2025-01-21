З яких міст України найбільше людей виїхало за кордон: відповідь експерта
Жителі заходу України та мегаполісів були найбільше мобільними перед початком повномасштабної війни, зазначив у інтерв’ю МГ “Об’єктив” президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
“Найбільше поїхали мешканці міст Харків, Дніпро, Київ, Одеса та Львів. З невеличких містечок виїздило людей набагато менше. Чому? Тому що українці до 2022 року, м’яко кажучи, були не дуже мобільною нацією. Статистичне дослідження за три роки до війни показало, що 50% мешканців Полтавської, Дніпропетровській, Луганської областей не залишали свій регіон. Натомість у мешканців великих міст був досвід подорожей за кордон. Хтось їздив на відпочинок, хтось працювати. Тобто поїхали ті, хто мали подібний досвід. Але найбільше такого досвіду мали мешканці саме західних регіонів”, – пояснив Воскобойник.
Через масштабний відтік населення станом на перше півріччя 2024 року в Україні 75% бізнесу заявили про те, що мають дефіцит кадрів, зазначив експерт.
І після закінчення військових дій, після відкриття кордонів, українські сім’ї з’єднуватимуться, але не завжди це відбуватиметься на території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі заходу України та мегаполісів були найбільше мобільними, зазначив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.".