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Молодые польские женщины видят в украинках конкуренцию на брачном рынке

Мир 16:05   02.05.2023
Оксана Якушко
Молодые польские женщины видят в украинках конкуренцию на брачном рынке Фото: AdobeStock

Из-за увеличения количества мигранток из Украины в Польше значительно усилилась конкуренция на брачном рынке, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Таким наблюдением поделился в своей статье Михал Шулджинский.

В конце февраля в Польше было 3,2 миллиона украинцев – сообщает Rzeczpospolita, ссылаясь на исследования Selectivv. Но не эта цифра поражает больше, хотя она показывает, что сегодня украинцы составляют более 8% жителей Польши. Самое главное изменение в том, что эти люди культурно отличаются от тех, кто жил с нами до войны. Современные мигранты более богатые, чаще занимаются спортом, ходят в кино или в театр. По статистике, чаще всего это женщины до 29 лет. А три четверти женщин-мигранток имеют высшее образование.

«Это явление может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Появляется все больше сообщений о том, что молодые польские женщины видят в украинках конкуренцию на брачном рынке. Еще до войны в городах было больше женщин, чем мужчин, и женщинам (полькам — прим. ред.) было труднее найти партнера по своему социальному уровню (по статистике, они лучше образованы), а война лишь усугубила это явление», — отметил автор.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 16:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за увеличения количества мигранток из Украины в Польше значительно усилилась конкуренция на брачном рынке, сообщает польское издание Rzeczpospolita.".