Через збільшення кількості мігранток з України у Польщі значно посилилася конкуренція на шлюбному ринку, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Таким спостереженням поділився у своїй статті Міхал Шулджинський.

Наприкінці лютого в Польщі було 3,2 мільйона українців – повідомляє сьогодні «Rzeczpospolita», посилаючись на дослідження Selectivv. Але не ця цифра вражає найбільше, хоча вона показує, що сьогодні українці становлять понад 8% жителів Польщі. Найголовніша зміна полягає в тому, що ці люди культурно відрізняються від тих, хто жив з нами до війни. Сучасні мігранти заможніші, частіше займаються спортом, ходять у кіно чи театр. За статистикою, найчастіше це жінки до 29 років. А три чверті жінок-мігранток мають вищу освіту.

«Це явище може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З’являється все більше повідомлень, що молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку. Ще до війни в містах було більше жінок, ніж чоловіків, і жінкам було важче знайти партнера за своїм соціальним рівнем (за статистикою вони краще освічені), а війна лише посилила це явище», – зазначив автор.