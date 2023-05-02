Молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку
Через збільшення кількості мігранток з України у Польщі значно посилилася конкуренція на шлюбному ринку, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
Таким спостереженням поділився у своїй статті Міхал Шулджинський.
Наприкінці лютого в Польщі було 3,2 мільйона українців – повідомляє сьогодні «Rzeczpospolita», посилаючись на дослідження Selectivv. Але не ця цифра вражає найбільше, хоча вона показує, що сьогодні українці становлять понад 8% жителів Польщі. Найголовніша зміна полягає в тому, що ці люди культурно відрізняються від тих, хто жив з нами до війни. Сучасні мігранти заможніші, частіше займаються спортом, ходять у кіно чи театр. За статистикою, найчастіше це жінки до 29 років. А три чверті жінок-мігранток мають вищу освіту.
«Це явище може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З’являється все більше повідомлень, що молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку. Ще до війни в містах було більше жінок, ніж чоловіків, і жінкам було важче знайти партнера за своїм соціальним рівнем (за статистикою вони краще освічені), а війна лише посилила це явище», – зазначив автор.
Читайте також: Стали краще жити. Як війна змінила українську громаду в Польщі?
Інтерес Польщі – у тому, щоб Україна дала відсіч агресору – Дуда
Новини за темою:
Ви читали новину: «Молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 16:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збільшення кількості мігранток з України у Польщі значно посилилася конкуренція на шлюбному ринку, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.".