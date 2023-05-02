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Молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку

Світ 16:05   02.05.2023
Оксана Якушко
Молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку

Через збільшення кількості мігранток з України у Польщі значно посилилася конкуренція на шлюбному ринку, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Таким спостереженням поділився у своїй статті Міхал Шулджинський.

Наприкінці лютого в Польщі було 3,2 мільйона українців – повідомляє сьогодні «Rzeczpospolita», посилаючись на дослідження Selectivv. Але не ця цифра вражає найбільше, хоча вона показує, що сьогодні українці становлять понад 8% жителів Польщі. Найголовніша зміна полягає в тому, що ці люди культурно відрізняються від тих, хто жив з нами до війни. Сучасні мігранти заможніші, частіше займаються спортом, ходять у кіно чи театр. За статистикою, найчастіше це жінки до 29 років. А три чверті жінок-мігранток мають вищу освіту.

«Це явище може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З’являється все більше повідомлень, що молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку. Ще до війни в містах було більше жінок, ніж чоловіків, і жінкам було важче знайти партнера за своїм соціальним рівнем (за статистикою вони краще освічені), а війна лише посилила це явище», – зазначив автор.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Молоді польські жінки бачать в українках конкуренцію на шлюбному ринку»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 16:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збільшення кількості мігранток з України у Польщі значно посилилася конкуренція на шлюбному ринку, повідомляє польське видання Rzeczpospolita.".