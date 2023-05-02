Інтерес Польщі – у тому, щоб Україна дала відсіч агресору – Дуда

Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені.