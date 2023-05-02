Інтерес Польщі – у тому, щоб Україна дала відсіч агресору – Дуда
Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Інтерес Польщі – у тому, щоб Україна дала відсіч агресору – Дуда»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:03;
Кореспондент Анджей Дуда, президент Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про…".