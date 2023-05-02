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Интерес Польши — в том, чтобы Украина дала отпор агрессору — Дуда

Мир 12:03   02.05.2023
Анджей Дуда
президент Польши
Интерес Польши — в том, чтобы Украина дала отпор агрессору — Дуда

Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков мы завоевали авторитет на международной арене.

Автор: Анджей Дуда, президент Польши

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 12:03;

    • Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о…".