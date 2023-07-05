Продукты, одежда, алкоголь. В каких странах ЕС жить выгодно, а где — дорого?

Где в ЕС дешевое жилье, продукты, одежда, алкоголь и еда в ресторанах – Евростат опубликовал данные об индексах цен на товары широкого потребления за 2022 год.

Самые высокие цены – в Ирландии, самые низкие – в Румынии

Высокий уровень цен зафиксирован в Ирландии (146% от среднего по ЕС), Дании (145%) и Люксембурге (137%). В то же время, самые низкие показатели зафиксированы в Румынии (58%), Болгарии (59%) и Польше (62%).

Самые дешевые алкоголь и табак – в Болгарии

Самые низкие цены на алкоголь и табак отмечены в Болгарии (66% от среднего в ЕС), Польше (73%) и Венгрии (78%). При этом самые высокие показатели зафиксированы в Ирландии (216%), Финляндии (174%) и Дании (138%).

В 2022 году уровень цен на алкоголь и табак различался в 3,3 раза. Такая большая разница в цене обусловлена отличиями в налогообложении стран.

Дороже всего пообедать в ресторане – в Дании

Рестораны и гостиницы занимают второе место по разнице в ценах, при этом самые низкие уровни цен зарегистрированы в Болгарии (51% от среднего в ЕС), Румынии (61%) и Венгрии (62%), а самые высокие в Дании (156%). Финляндия (132%) и Люксембург (131%).

Самая доступная одежда – в Болгарии

Самая дешевая одежда была в Болгарии (80% от среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), а самой дорогой – в Дании (134%), Швеции (117%) и Чехии (115%).

Где жить дешевле?

Самыми дорогими для проживания странами стали Ирландия (146% среднего показателя по ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). А самыми дешевыми – Польша (62%), Болгария (59%) и Румыния (58%).