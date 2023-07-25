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Рестораны, бьюти-сфера, почта. Как украинцы влияют на экономику Польши

Мир 15:12   25.07.2023
Оксана Якушко
Рестораны, бьюти-сфера, почта. Как украинцы влияют на экономику Польши

Украинские иммигранты меняют польскую экономику и даже влияют на кулинарию в стране, пишет The Economist.

«Поляки консервативны», – жалуется Эрнест Сулейманов, открывший в январе в Варшаве первый крымскотатарский ресторан. Клиенты любят его чебуреки, но имеют проблемы с цифровыми меню, которые почти повсюду в технически подкованной Украине. Господин Сулейманов является одним из более миллиона украинских беженцев, живущих в Польше после вторжения рф.

Сейчас украинские вынужденные мигранты перекраивают главную улицу страны: с начала войны украинцы открыли около 8% всех новых ФЛП, и их количество продолжает расти.

Некоторые украинцы пилотируют новые концепции. Ольга Савченко основала в Варшаве коворкинг для косметологов и парикмахеров, насчитывающий 55 салонов красоты. В этом месте царит атмосфера ночного клуба, есть бариста и хаус-музыка, и это хит. Украинцы приносят полякам вкус незнакомого.

Наталья Гордиенко создала маркетплейс для дизайнеров одежды Kapsula. Она говорит, что польские женщины менее смелы, чем украинки, предпочитают черно-белую одежду ярким цветам и качество ткани пошиву.

Вслед за эмигрантами на польский рынок пошли украинские компании. Nova Post, крупнейшая частная почтовая служба Украины, открыла отделение в 21 городе Польши. Сначала почта привозила беженцам их вещи; теперь ее следующая цель – услуги доставки для интернет-магазинов. В 2022 году Польша снизила административные барьеры для создания бизнеса украинцами, приравняв их к местным. Это открывает ворота украинским компаниям на европейские рынки.

Польские компании тоже ищут бизнес новичков. Банки оказывают украиноязычные услуги; один предлагает украинцам бесплатные аккаунты без необходимости указывать польский адрес или номер телефона. В супермаркетах есть такие основные украинские продукты как вяленая рыба и чипсы со вкусом краба.

Слово «россия» было изгнано из этикеток пищевых продуктов. Картофельно-творожные вареники, когда-то известные как «пироги русские», переименованы в «пироги украинские». Что касается «русской» горчицы, то она теперь просто «острая».

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские иммигранты меняют польскую экономику и ее питание, пишет The Economist.".