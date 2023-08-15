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Массово возвращаться из-за границы украинки будут только после окончания войны

Мир 15:34   15.08.2023
Оксана Якушко
Массово возвращаться из-за границы украинки будут только после окончания войны

Возвращение украинок с детьми в Украину будет зависеть от того, будут ли у вынужденных мигранток  жилье, а еще — школы и больницы вокруг него, а еще от уровня заработных плат, соответствующих тому, что они сейчас имеют за границей, подчеркнул Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

До окончания войны рассчитывать на то, что в Украину массово будут возвращаться женщины, не стоит, говорит эксперт. Выезд из страны был обусловлен именно фактором безопасности, и возврат будет зависеть от уровня угрозы в стране.

А после окончания военных действий начнут действовать экономические факторы. Возвращающиеся будут смотреть на то, будет ли у них жилье, будет ли возможность их детям учиться и лечиться. И, конечно, экономический фактор наличия рабочего места, и самое главное – уровень заработных плат.

«Это все они будут сравнивать с тем, что у них есть за границей, и если это не будет отвечать, скажем, тому, что у них есть за границей, говорить о том, что люди будут возвращаться, на мой взгляд, преждевременно», — заявил Василий Воскобойник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возвращение украинок с детьми в Украину будет зависеть от того, будут ли у вынужденных мигранток  жилье, а еще — школы и больницы вокруг него, а еще от уровня заработных плат, соответствующих тому, что они сейчас имеют за границей, подчеркнул Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.".