Массово возвращаться из-за границы украинки будут только после окончания войны
Возвращение украинок с детьми в Украину будет зависеть от того, будут ли у вынужденных мигранток жилье, а еще — школы и больницы вокруг него, а еще от уровня заработных плат, соответствующих тому, что они сейчас имеют за границей, подчеркнул Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
До окончания войны рассчитывать на то, что в Украину массово будут возвращаться женщины, не стоит, говорит эксперт. Выезд из страны был обусловлен именно фактором безопасности, и возврат будет зависеть от уровня угрозы в стране.
А после окончания военных действий начнут действовать экономические факторы. Возвращающиеся будут смотреть на то, будет ли у них жилье, будет ли возможность их детям учиться и лечиться. И, конечно, экономический фактор наличия рабочего места, и самое главное – уровень заработных плат.
«Это все они будут сравнивать с тем, что у них есть за границей, и если это не будет отвечать, скажем, тому, что у них есть за границей, говорить о том, что люди будут возвращаться, на мой взгляд, преждевременно», — заявил Василий Воскобойник.
Читайте также: Рестораны, бьюти-сфера, почта. Как украинцы влияют на экономику Польши
Новости по теме:
Вы читали новость: «Массово возвращаться из-за границы украинки будут только после окончания войны»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 15:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возвращение украинок с детьми в Украину будет зависеть от того, будут ли у вынужденных мигранток жилье, а еще — школы и больницы вокруг него, а еще от уровня заработных плат, соответствующих тому, что они сейчас имеют за границей, подчеркнул Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.".