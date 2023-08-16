Более 45 тысяч человек за месяц. Где в ЕС растет число украинских беженцев

В странах ЕС находятся 4,07 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне 2023 года их количество увеличилось почти на 46 000 человек, передает Евростат.

Основными странами ЕС, принимающими беженцев из Украины, были Германия (1 133 420 человек; 28% от общего количества), Польша (977 740; 24%) и Чехия (349 140; 9%).

По сравнению с концом мая 2023 г. количество нуждающихся во временной защиты из Украины выросло в ЕС на 45 800 (+1,1%). Наибольший рост наблюдался в Германии (+21 830; +2,0%), Чехии (+9 050; +2,7%) и Ирландии (+3 100; +3,7%).

Только в двух странах уменьшилось количество лиц под временной защитой: Польша (-13 635; -1,4%) и Италия (-1 005; -0,6%).

В Европе неравное соотношение украинских беженцев к местному населению.

По сравнению с численностью населения каждого члена ЕС, наибольшее количество получавших временную защиту на тысячу человек в июне 2023 года наблюдалось в Чехии (32,2), Польше (26,6), Эстонии (25,8), Болгарии (24, 9) и Литве (24,7).

В то время как на уровне ЕС соответствующий показатель равнялся 9,1 на тыс. человек.

Взрослые женщины составляли около половины (46,6%) беженцев в ЕС.

Дети составляли не более трети (34,4%), взрослые мужчины составляли менее пятой части (19,0%).