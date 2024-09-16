Ресторан, названий на честь харків’янки, включили до путівника Michelin Guide

Ресторан “Anelya Chicago” відкрив у США шеф-кухар Джонні Кларк – у 2023-му він відвідав Харків, де народилася його бабуся, і назвав свій заклад на честь неї.

“До офіційного гастрономічного путівника “Michelin Guide” вперше включили ресторан української кухні в Чикаго – Anelya Chicago! 2023 року власник ресторану та шеф-кухар Джонні Кларк вперше відвідав Харків, де народилася його бабуся. Ця подорож і надихнула його на створення ресторану, який би просував українську традиційну та сучасну кулінарну традицію в США“, – повідомило Міністерство закордонних справ України.

Кларк – відомий американський шеф-кухар. Ресторан він назвав на честь своєї бабусі на материнській лінії Анелії. Від неї успадкував і кілька рецептів традиційних страв, які суттєво вдосконалив.

“Анелія Очатинська народилася в 1924 році та виросла в Харкові, другому за величиною місті України. Через століття онук вшановує її однойменним рестораном і стравою зі свого першого спогаду про їжу – холодцем”, – пише видання “Chicago Tribune”.

У США бабуся Кларка опинилася після Другої світової війни. Під час окупації Україні нацистами, дівчину вивезли на примусові роботи до Німеччини. А вже звідти по завершенні війни Анелія перебралася за океан. У меню саме холодець шеф присвятив бабусі, бо ця страва нагадала йому її розповіді про Голодомор, який вона пережила.

“Іноді вони якось діставали свинячу голову – і це був максимум м’яса, який вони могли отримати, – поділився Джонні Кларк. – Я змушував її розповідати мені історію знову, і знову, і знову, дитиною сидячи в неї на колінах. Мені було, можливо, три-чотири чи п’ять років… Це не така захоплива їжа для більшості людей, але вона мені дуже нагадує її”.

Холодець у виконанні американського кухаря, звісно, незвичайний. У ньому є сир і мариновані пелюстки цибулі. Серед улюблених страв самого шефа – сало, яке в його ресторані подають із хріном та часником.

Також у меню – класичні страви української кухні, але в сучасному “трактуванні”. Серед іншого є борщ, вареники, локшина, полтавські галушки, голубці, банош, пончики. Серед десертів – київський торт, наполеон із кремом із чорного чаю.

“Шеф-кухар зробив свій борщ глибоко, але тонко іншим – з ніжною подрібненою качкою, прохолодними вершками на гарнір та інтенсивно копченими грушами. За його словами, це в стилі Полтави – одного з найбільш історичних гастрономічних міст України”, – описує одну з головних страв ресторану “Chicago Tribune”.

Довідково. Путівник “Michelin Guide” – це престижний гастрономічний ресторанний рейтинг, що оцінює ресторани та готелі по всьому світу.