Терехов про постраждалих від атаки по Харкову: двоє людей у лікарні
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на цей час є дані про двох постраждалих. Наслідки “прильотів” усувають.
“Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки”, – написав Терехов у телеграмі.
Вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку. За попередньою інформацією, били ракетами із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода. Мер Ігор Терехов повідомив про шість “прильотів” — попередньо, всі — у Слобідському районі. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на цей час є дані про двох постраждалих. Наслідки “прильотів” усувають".