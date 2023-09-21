Терехов про постраждалих від атаки по Харкову: двоє людей у лікарні

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на цей час є дані про двох постраждалих. Наслідки “прильотів” усувають.

“Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню. На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки”, – написав Терехов у телеграмі.

Вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку. За попередньою інформацією, били ракетами із ЗРК С-300 з території російського Бєлгорода. Мер Ігор Терехов повідомив про шість “прильотів” — попередньо, всі — у Слобідському районі. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, є пошкодження цивільної інфраструктури.