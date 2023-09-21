Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Последствия «прилетов» устраняют.

«Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте прилетов работают соответствующие службы, устраняют их последствия», — написал Терехов в telegram.

Взрывы в Харькове начались около 5:50 утра. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. Мэр Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» — предварительно, все — в Слободском районе. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, есть повреждения гражданской инфраструктуры.