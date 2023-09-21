Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице

Происшествия 06:55   21.09.2023
Оксана Горун
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Последствия «прилетов» устраняют.

«Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте прилетов работают соответствующие службы, устраняют их последствия», — написал Терехов в telegram.

Взрывы в Харькове начались около 5:50 утра. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. Мэр Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» — предварительно, все — в Слободском районе. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
21.09.2023, 07:49
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
21.09.2023, 06:55
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
21.09.2023, 06:48
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
21.09.2023, 06:14
Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»
Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»
21.09.2023, 08:21

Новости по теме:

07:49
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
06:55
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
06:48
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
06:23
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
06:14
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Последствия «прилетов» устраняют".