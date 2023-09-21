Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
Фото: скриншот
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Последствия «прилетов» устраняют.
«Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте прилетов работают соответствующие службы, устраняют их последствия», — написал Терехов в telegram.
Взрывы в Харькове начались около 5:50 утра. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. Мэр Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» — предварительно, все — в Слободском районе. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о двух пострадавших. Последствия «прилетов» устраняют".