Терехов: Харків готовий до опалювального сезону на 91%
Системи теплопостачання Харкова станом на 26 вересня підготовлені до опалювального сезону на 91%, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«На жаль, не все залежить від наших комунальних підприємств, від нас, але ми робимо все, щоб пройти достойно опалювальний сезон, який буде, я вважаю, дуже важким. Ми готуємося дуже серйозно. «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал» – всі працюють практично цілодобово. Дуже багато ми переклали труб, привели у лад котельні, ТЕЦи», – сказав мер.
Терехов упевнений, що менше ніж за місяць комунальники встигнуть завершити всі роботи.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Системи теплопостачання Харкова станом на 26 вересня підготовлені до опалювального сезону на 91%, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".