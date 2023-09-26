Терехов: Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Системи теплопостачання Харкова станом на 26 вересня підготовлені до опалювального сезону на 91%, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«На жаль, не все залежить від наших комунальних підприємств, від нас, але ми робимо все, щоб пройти достойно опалювальний сезон, який буде, я вважаю, дуже важким. Ми готуємося дуже серйозно. «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал» – всі працюють практично цілодобово. Дуже багато ми переклали труб, привели у лад котельні, ТЕЦи», – сказав мер.

Терехов упевнений, що менше ніж за місяць комунальники встигнуть завершити всі роботи.