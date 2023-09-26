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Терехов: Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Суспільство 13:26   26.09.2023
Вікторія Яковенко
Терехов: Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Системи теплопостачання Харкова станом на 26 вересня підготовлені до опалювального сезону на 91%, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«На жаль, не все залежить від наших комунальних підприємств, від нас, але ми робимо все, щоб пройти достойно опалювальний сезон, який буде, я вважаю, дуже важким. Ми готуємося дуже серйозно. «Харківські теплові мережі», «Харківводоканал» – всі працюють практично цілодобово. Дуже багато ми переклали труб, привели у лад котельні, ТЕЦи», – сказав мер.

Терехов упевнений, що менше ніж за місяць комунальники встигнуть завершити всі роботи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Системи теплопостачання Харкова станом на 26 вересня підготовлені до опалювального сезону на 91%, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".