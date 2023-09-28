Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

У Слобідському районі Харкова завершують заміну тепломагістралі (фото)

Суспільство 21:31   28.09.2023
Олена Нагорна
У Слобідському районі Харкова завершують заміну тепломагістралі (фото)

У Слобідському районі КП «Харківські теплові мережі» завершує капітальну заміну теплової магістралі.

Трубопровід був введений в експлуатацію в 1986 році, і останнім часом на ньому усунули понад 20 дефектів, пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на КП “ХТМ”.

«Труби під проїжджою частиною вже змонтовані. При цьому рух транспорту не перекривався. Магістраль протягували під асфальтом на глибині чотири метри», – зазначили на підприємстві.

Крім того, на проспекті Льва Ландау завершуються будівельні роботи на ділянці магістралі довжиною 180 м діаметром 1000 мм з реконструкцією двох магістральних камер. У ХТМ повідомили, що магістраль була побудована в 1982 році, вона забезпечує теплом та гарячою водою 280 житлових будинків, 10 шкіл, вісім дитсадків та три лікувальні заклади. Зараз вона вже заповнена теплоносієм.


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Терехов: Харків готовий до опалювального сезону на 91%

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Руська Лозова та Лісне: які об’єкти відновлюють під Харковом (відео)
Руська Лозова та Лісне: які об’єкти відновлюють під Харковом (відео)
28.09.2023, 21:47
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
У Харкові замінюють прапор України
У Харкові замінюють прапор України
28.09.2023, 08:27
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
РФ завдала авіаударів у районах Куп’янська та двох сіл Харківщини – Генштаб
28.09.2023, 19:38
Юна спортсменка з Харківщини втекла до РФ і чекає на окупацію регіону – СБУ
Юна спортсменка з Харківщини втекла до РФ і чекає на окупацію регіону – СБУ
28.09.2023, 14:30
Росіяни передумали “брати Куп’янськ”? Поповнення йдуть в інший район – ISW
Росіяни передумали “брати Куп’янськ”? Поповнення йдуть в інший район – ISW
28.09.2023, 07:22

Новини за темою:

21:26
«Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова
16:11
Понад триста робітників КП “ХТМ” здають кров у Харкові для військових
18:20
У Шевченківському районі Харкова завершують підготовку до опалювального сезону
18:05
У Харкові в ста будинках замінять внутрішньобудинкові системи опалення
15:41
В Індустріальному районі модернізують теплові пункти

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Слобідському районі Харкова завершують заміну тепломагістралі (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 21:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі КП «Харківські теплові мережі» завершує капітальну заміну теплової магістралі.".