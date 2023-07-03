В Харькове на почти три месяца перекроют движение по бульвару Юрьева: причина

Движение транспорта по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий перекроют с 4 июля по 30 сентября.

Причина – реконструкция тепловой магистрали большого диаметра. Об этом сообщили в «ХТС».

Коммунальщики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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