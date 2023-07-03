В Харькове на почти три месяца перекроют движение по бульвару Юрьева: причина
Фото: «ХТС»
Движение транспорта по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий перекроют с 4 июля по 30 сентября.
Причина – реконструкция тепловой магистрали большого диаметра. Об этом сообщили в «ХТС».
Коммунальщики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по бульвару Юрьева на участке от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий перекроют с 4 июля по 30 сентября.".