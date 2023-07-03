У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва

Рух транспорту по бульвару Юр‘єва, на ділянці від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій, перекриють з 4 липня до 30 вересня.

Причина – реконструкція теплової магістралі великого діаметра. Про це повідомили у «ХТМ».

Комунальники просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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