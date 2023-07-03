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У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва

Суспільство 11:18   03.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові відзавтра на майже три місяці перекриють рух бульваром Юр’єва Фото: “ХТМ”

Рух транспорту по бульвару Юр‘єва, на ділянці від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій, перекриють з 4 липня до 30 вересня.

Причина – реконструкція теплової магістралі великого діаметра. Про це повідомили у «ХТМ».

Комунальники просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по бульвару Юр‘єва, на ділянці від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій, перекриють з 4 липня до 30 вересня.".