З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими
Наразі у місті ремонтують трубопроводи та готують міні-ТЕЦ до наступного опалювального сезону, розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«У минулому сезоні ми переклали 200 км магістральних трубопроводів, зараз у нас в планах ще 220 км магістральних трубопроводів. На сьогодні ми вже переклали 90 км трубопроводів. Крім цього, готуємо систему міні-ТЕЦ, міні-котельних по Харкову, що дасть змогу пройти опалювальний сезон на досить високому рівні. Ми все обладнуємо дизель-генераторами, які зможуть автономно працювати в умовах блекауту. Підходимо дуже ретельно до підготовки опалювального сезону, яка розпочалася відразу після закінчення попереднього. Крім цього готуємо будинки – ті, які у комунальній формі власності, на 50% вже готові до нового опалювального сезону», – зазначив Терехов.
Читайте також: «Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)
Новини за темою:
Ви читали новину: «З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у місті ремонтують трубопроводи та готують міні-ТЕЦ до наступного опалювального сезону, розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.".