З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими

Наразі у місті ремонтують трубопроводи та готують міні-ТЕЦ до наступного опалювального сезону, розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«У минулому сезоні ми переклали 200 км магістральних трубопроводів, зараз у нас в планах ще 220 км магістральних трубопроводів. На сьогодні ми вже переклали 90 км трубопроводів. Крім цього, готуємо систему міні-ТЕЦ, міні-котельних по Харкову, що дасть змогу пройти опалювальний сезон на досить високому рівні. Ми все обладнуємо дизель-генераторами, які зможуть автономно працювати в умовах блекауту. Підходимо дуже ретельно до підготовки опалювального сезону, яка розпочалася відразу після закінчення попереднього. Крім цього готуємо будинки – ті, які у комунальній формі власності, на 50% вже готові до нового опалювального сезону», – зазначив Терехов.