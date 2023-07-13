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З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими

Суспільство 12:48   13.07.2023
Оксана Якушко
З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими

Наразі у місті ремонтують трубопроводи та готують міні-ТЕЦ до наступного опалювального сезону, розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«У минулому сезоні ми переклали 200 км магістральних трубопроводів, зараз у нас в планах ще 220 км магістральних трубопроводів. На сьогодні ми вже переклали 90 км трубопроводів. Крім цього, готуємо систему міні-ТЕЦ, міні-котельних по Харкову, що дасть змогу пройти опалювальний сезон на досить високому рівні. Ми все обладнуємо дизель-генераторами, які зможуть автономно працювати в умовах блекауту. Підходимо дуже ретельно до підготовки опалювального сезону, яка розпочалася відразу після закінчення попереднього. Крім цього готуємо будинки – ті, які у комунальній формі власності, на 50% вже готові до нового опалювального сезону», – зазначив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у місті ремонтують трубопроводи та готують міні-ТЕЦ до наступного опалювального сезону, розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.".