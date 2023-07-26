Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов

У Харкові триває підготовка до зими: станом на 26 липня місто готове до опалювального сезону на 62%.

Про це повідомив мер Харкова в етері нацмарафону. Він вкотре нагадав, що попередній опалювальний сезон був дуже складним, тож підготовку до наступного почали одразу.

«Ми залучаємо кошти не тільки міського бюджету, але і міжнародних фінансових інституцій, міжнародних фінансових установ», – зазначив Терехов.

Наразі у Харкові вже переклали близько 120 км магістральних трубопроводів, із запланованих 220 км. Крім цього почали будувати 14 локальних котелень, а також 5 міні-ТЕЦ.