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Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов

Суспільство 14:55   26.07.2023
Вікторія Яковенко
Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов

У Харкові триває підготовка до зими: станом на 26 липня місто готове до опалювального сезону на 62%.

Про це повідомив мер Харкова в етері нацмарафону. Він вкотре нагадав, що попередній опалювальний сезон був дуже складним, тож підготовку до наступного почали одразу.

«Ми залучаємо кошти не тільки міського бюджету, але і міжнародних фінансових інституцій, міжнародних фінансових установ», – зазначив Терехов.

Наразі у Харкові вже переклали близько 120 км магістральних трубопроводів, із запланованих 220 км. Крім цього почали будувати 14 локальних котелень, а також 5 міні-ТЕЦ.

Читайте також: З генераторами і міні-котельними. Терехов розповів, як готують Харків до зими

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває підготовка до зими: станом на 26 липня місто готове до опалювального сезону на 62%.".