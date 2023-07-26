Харків готовий до опалювального сезону на 62% – Терехов
У Харкові триває підготовка до зими: станом на 26 липня місто готове до опалювального сезону на 62%.
Про це повідомив мер Харкова в етері нацмарафону. Він вкотре нагадав, що попередній опалювальний сезон був дуже складним, тож підготовку до наступного почали одразу.
«Ми залучаємо кошти не тільки міського бюджету, але і міжнародних фінансових інституцій, міжнародних фінансових установ», – зазначив Терехов.
Наразі у Харкові вже переклали близько 120 км магістральних трубопроводів, із запланованих 220 км. Крім цього почали будувати 14 локальних котелень, а також 5 міні-ТЕЦ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває підготовка до зими: станом на 26 липня місто готове до опалювального сезону на 62%.".