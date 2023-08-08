«Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме

В Харьковской области готовятся к новому отопительному сезону. Глава ХОВА Олег Синегубов уверен, что и этой зимой враг будет ударять по критической инфраструктуре.

«Город Харьков зимой 2022 года и сейчас – это разные города. Конечно, электроэнергии мы потребляем больше, потому что большое количество населения вернулось. Наша сейчас задача максимально подготовить по плану все учреждения медицины, образования, административные здания, жилищный фонд для прохождения устойчивого отопительного сезона. И, конечно, максимально восстановить то, что было уничтожено в прошлом отопительном сезоне. И защитить это все для того, чтобы враг не смог совершать террор зимой. Будет ли он это делать – конечно, что да», — сказал Синегубов эфире нацмарафона.