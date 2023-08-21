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В Минэнерго сообщили, планируются ли отключения света зимой

Общество 22:46   21.08.2023
Елена Нагорная
В Минэнерго сообщили, планируются ли отключения света зимой

Зимой ограничения в подаче электричества украинцам не планируется, при условии отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов россиян, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут иметь временный характер», — сказал Галущенко.

Он отметил, что энергетическую инфраструктуру страны готовят к эффективной работе зимой, а ответственные ведомства готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», — прогнозирует Галущенко.

Читайте также: «Харьков зимой 2022 и сейчас – разные города» — Синегубов о подготовке к зиме

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 22:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зимой ограничения в подаче электричества украинцам не планируется, при условии отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов россиян, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.".