В Минэнерго сообщили, планируются ли отключения света зимой
Зимой ограничения в подаче электричества украинцам не планируется, при условии отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов россиян, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут иметь временный характер», — сказал Галущенко.
Он отметил, что энергетическую инфраструктуру страны готовят к эффективной работе зимой, а ответственные ведомства готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.
«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы», — прогнозирует Галущенко.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зимой ограничения в подаче электричества украинцам не планируется, при условии отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов россиян, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.".