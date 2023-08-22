Что будет с тарифами на тепло этой зимой — решение Кабмина

Тарифы на тепло в течение отопительного сезона 2023/2024 годов меняться не будут. «Нафтогаз» будет реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.

Правительство продлило действие механизма до середины апреля 2024 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов», — сказал глава правительства.