Что будет с тарифами на тепло этой зимой — решение Кабмина
Тарифы на тепло в течение отопительного сезона 2023/2024 годов меняться не будут. «Нафтогаз» будет реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.
Правительство продлило действие механизма до середины апреля 2024 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов», — сказал глава правительства.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы на тепло в течение отопительного сезона 2023/2024 годов меняться не будут. «Нафтогаз» будет реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.".