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Что будет с тарифами на тепло этой зимой — решение Кабмина

Общество 21:02   22.08.2023
Елена Нагорная
Что будет с тарифами на тепло этой зимой — решение Кабмина

Тарифы на тепло в течение отопительного сезона 2023/2024 годов меняться не будут. «Нафтогаз» будет реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.

Правительство продлило действие механизма до середины апреля 2024 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов», — сказал глава правительства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы на тепло в течение отопительного сезона 2023/2024 годов меняться не будут. «Нафтогаз» будет реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тысячи гривен за тысячу кубических метров.".