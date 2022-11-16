1,5 млрд на восстановление: каким запланировали бюджет Харькова на 2023 год
Бюджет Харькова на 2023 год исполком городского совета одобрил и рекомендовал к рассмотрению на сессии, которая состоится 17 ноября.
Общий объем доходов бюджета, учитывая текущее состояние экономики, запланирован в размере 16,1 миллиарда гривен (в декабре 2021-го года доходы бюджета на 2022-й заложили на уровне 19,3 миллиарда — ред), пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на директора департамента бюджета и финансов Татьяну Таукешеву.
По ее словам, основным доходным источником, как и в предыдущие годы, является налог на доходы физлиц (9,6 миллиарда гривен). Также местные налоги и сборы составят 3,5 миллиарда.
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Прогнозный объем расходов бюджета, по словам Таукешевой, — 15 миллиарда гривен (на 2022-й закладывали 18,8 миллиарда). В проекте запланировали более 1,5 миллиарда на закупку материалов и восстановление объектов, разрушенных в результате российской агрессии.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бюджет Харькова на 2023 год исполком городского совета одобрил и рекомендовал к рассмотрению на сессии, которая состоится 17 ноября.".