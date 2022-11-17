Live
  • Четверг 17.11.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.09
    • 🔴

Больше всего – на ЖКХ. Харьковский горсовет одобрил проект бюджета на 2023 год

Общество 16:55   17.11.2022
Оксана Якушко
Больше всего – на ЖКХ. Харьковский горсовет одобрил проект бюджета на 2023 год

Харьковский городской совет сегодня, 17 ноября, одобрил профицитный проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2023 год.

Доходы бюджета Харьковской городской территориальной громады запланированы в сумме 16,1 млрд грн, а расходы – 14,5 млрд грн, сообщает заместитель городского головы, директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешова.

Проект бюджета на 2023 год построен на предположениях преодоления последствий российской агрессии.

На сферу образования планируют направить 3051,8 млн грн (без учета субвенций из государственного бюджета), здравоохранения – 468,8 млн грн (поступление средств из госбюджета ожидается на уровне 4 млрд грн), сферу социальной защиты – 477,4 млн грн.

На коммунальные предприятия культуры выделено 285,2 млн грн, спорту – 211,1 млн грн.

Бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год составит 4,8 млрд. грн.

Читайте также: 1,5 млрд на восстановление: каким запланировали бюджет Харькова на 2023 год

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:26
Жительница Боровой возглавила «пенсионный фонд» при оккупантах
14:01
В Харькове будут судить мужчину, который у ребенка украл велосипед
12:50
В Харькове и области пошел первый снег (фото, видео)
22:26
Обстрел Купянска-Узлового: полицейские показали, как спасали раненого (видео)
22:04
Комаров опубликовал фото с ракетой РФ на кухне одного из домов Харьковщины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Больше всего – на ЖКХ. Харьковский горсовет одобрил проект бюджета на 2023 год»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 16:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской совет сегодня, 17 ноября, одобрил профицитный проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2023 год.".