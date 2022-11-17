Больше всего – на ЖКХ. Харьковский горсовет одобрил проект бюджета на 2023 год

Харьковский городской совет сегодня, 17 ноября, одобрил профицитный проект бюджета Харьковской городской территориальной громады на 2023 год.

Доходы бюджета Харьковской городской территориальной громады запланированы в сумме 16,1 млрд грн, а расходы – 14,5 млрд грн, сообщает заместитель городского головы, директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешова.

Проект бюджета на 2023 год построен на предположениях преодоления последствий российской агрессии.

На сферу образования планируют направить 3051,8 млн грн (без учета субвенций из государственного бюджета), здравоохранения – 468,8 млн грн (поступление средств из госбюджета ожидается на уровне 4 млрд грн), сферу социальной защиты – 477,4 млн грн.

На коммунальные предприятия культуры выделено 285,2 млн грн, спорту – 211,1 млн грн.

Бюджетное финансирование жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год составит 4,8 млрд. грн.