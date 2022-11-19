Бюджет Харкова у 2022-му недоотримав 3,7 млрд грн: міськрада звернулася в Київ

У зв’язку із змінами в законодавстві щодо скасування низки податків на час воєнного стану, прийнятими цієї весни, бюджет міста Харкова недоотримав 3,7 мільярда гривень.

Про це заступниця міського голови, директорка департаменту бюджету та фінансів Тетяна Таукешева повідомила на позачерговій сесії міськради 17 листопада.

Вона нагадала, що доходи бюджету у 2022-му мали скласти 18,3 мільярда гривень, а видатки – 17 мільярдів, при цьому за підсумками десяти місяців року виконання бюджету за доходами становить 67%, а за видатками – 54,7%.

“На жаль, з 1 березня, з1 квітня законами України було зменшено надходження до бюджету від суб’єктів господарювання по єдиному податку першої, другої категорії, по податку на землю. У зв’язку з цим у нас очікується недонадходження”, – зазначила Таукешева.

Наразі, за її словами, фінансуються лише захищені статті видатків: зарплати, купівля будматеріалів, необхідних для ремонтів пошкоджених ворогом будівель, оплата енергоносіїв.

“Сьогодні недобір доходів, виходячи з того, що були прийняті закони, – 3,7 мільярда гривень. Ми звернулися в Київ, щоб нам компенсували доходи, що випадають. Чекаємо на відповідь”, – резюмувала директорка департаменту.

Нагадаємо, що на сесії ухвалили бюджет Харкова на 2023 рік. Доходи запланували у розмірі 16,1 мільярда гривень, а видатки – 14,5 мільярдів. Головний фінансовий документ міста проаналізували активісти Харківського антикорупційного центру.

Також нагадаємо, що з 1 квітня до припинення або скасування воєнного стану на території України платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.