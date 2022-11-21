Стало відомо, скільки коштує бюджету Харкова безкоштовний проїзд
874 мільйони гривень передбачили в міському бюджеті Харкова на 2023 рік для підприємств міськелектротрансу. Здебільшого гроші підуть на зарплату працівникам та оплату електрики.
Подробиці щодо запланованих видатків повідомила під час позачергової сесії Харківської міськради віцемерка Тетяна Таукешева.
“Стосовно міськелектротранссервісу. Це п’ять підприємств, які плануємо утримувати за рахунок коштів бюджету. Це чотири депо – два трамвайні, два тролейбусні. Це виплата заробітної плати працівникам, які перевозять сьогодні безкоштовно мешканців міста Харкова та його гостей. За це буде потрібно заплатити. Електроенергія, яку вони споживають, ми за це маємо платити. Мастильні матеріали, матеріали, які необхідні для ремонтів після обстрілів. Це витрати, які ми запланували проводити за рахунок коштів міськбюджету”, – повідомила Таукешева.
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Крім того, вона поінформувала, що у 2023 році зі спецфонду бюджету проведуть виплати за договором лізингу на закупівлю трамваїв та автобусів у розмірі 152 мільйони гривень. Ще 1,5 мільярда гривень у спецфонді передбачено на будівництво в Харкові метро – за рахунок субвенції з державного бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 08:01;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "874 мільйони гривень передбачили в міському бюджеті Харкова на 2023 рік для підприємств міськелектротрансу. Здебільшого гроші підуть на зарплату працівникам та оплату електрики".