Новости Харькова — главное 10 июня: четвертый день тушат пожар в городе, бои

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:08

Итоги суток в видеодайджесте

19:34

Восемь защитников с Харьковщины вернулись сегодня в Украину в рамках нового этапа обмена пленными

Это жители Харькова, Мерефы и Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня из неволи вернули защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных обещают сообщить после его завершения.

Видео: Кирилл Буданов/Telegram

17:54

Еще из семи населенных пунктов Купянщины объявили обязательную эвакуацию

Это села Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка Шевченковской громады. Решение принял Совет обороны области, информирует пресс-служба ХОВА.

За предыдущие два месяца из-за обстрела громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них — 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

«В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:53

Погиб пожилой мужчина: РФ сбросила ФАБ-500 на Купянск

В результате удара повреждены более 30 частных домов. Погиб 70-летний мужчина, пострадали два человека 68 и 38 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

16:36

Россияне штурмовали в сторону Липцев, на Купянском направлении – бой: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в направлении Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении с начала суток враг десять раз шел вперед на позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Зеленый Гай, бой продолжается.

14:21

38-летний мужчина получил ранение в результате удара FPV-дрона

По данным Харьковской областной прокуратуры, в селе Ольховатка 10 июня ориентировочно в 12:00 FPV-дрон врага попал по территории частного домовладения: поврежден дом.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

14:18

«Эта тишина – обманчива, ожидаем обстрелов» — Синегубов о ночи в Харькове

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Новости. LIVE» отметил, что этой ночью в Харькове не фиксировали обстрелы. Однако, предостерегает он, расслабляться нельзя.

«Эта тишина – достаточно обманчива, потому что мы так же, как и в Киеве, как и в прошлые дни ожидаем вновь массированных обстрелов, которые в принципе могут быть соответственно. Потому что цель у врага только одна — это террор местного населения, это удары по центральной части города Харькова и т.д.», — заявил глава ХОВА.

Синегубов также рассказал, что в Харькове продолжается ликвидация последствий атаки по гражданскому предприятию.

«Мы прогнозируем, что еще где-то примерно двое суток, возможно трое, понадобится для того, чтобы разобрать завалы и добраться до тех помещений, где потенциально могут или могли находиться люди», — сообщил глава ХОВА.

13:57

По Цуповке в 10:40 прилетело два КАБа, попадание – в районе частной застройки

«Повреждения получили по меньшей мере 10 частных домов, два из которых почти полностью разрушены. Также были повреждены два гражданских автомобиля, колодец, хозяйственные сооружения, локальная сеть газопровода, линия электропередачи и оптоволоконная линия интернета», — уточнил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Пострадавших в результате удара нет.

13:10

В Безлюдовке супруги напали на копа и работника ТЦК – полиция

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 9 июня в поселке Безлюдовка экипаж патрульной полиции остановил автомобиль. 48-летний водитель, уточнили в полиции, находился в розыске за уклонение от мобилизации.

«На место прибыли представители территориального центра комплектования. При попытке задержать гражданина для выяснения обстоятельств тот начал вести себя агрессивно. В разгар конфликта он нанес удары деревянной палкой полицейскому и представителю ТЦК. К нападению присоединилась и жена – она ударила полицейского камнем по голове», — отметили правоохранители.

Полицейский получил травму головы, его госпитализировали.

«Нападавшего задержали на месте, а его жену позже в селе Константовка», — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Если вину докажут, им грозит до 5 лет тюрьмы.

12:00

В 10:40 по Цуповке прилетел КАБ

По данным начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, в результате удара в селе начался пожар.

09:30

Мужчина пострадал в Дергачах из-за удара дрона – прокуратура

«По данным следствия, 9 июня около 22:30 российский беспилотник атаковал г. Дергачи. 56-летний мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи. Поврежден дом», – написали в Харьковской областной прокуратуре.

08:57

Синегубов: восемь населенных пунктов обстреляла РФ, ранены четверо людей

Об обстрелах Харьковской области рассказал утром 10 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате ударов на Харьковщине ранены четверо мирных жителей.

«В результате обстрелов в г. Купянск пострадал 63-летний мужчина; в г. Дергачи пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Циркуны пострадали 58-летний и 20-летний мужчины», – уточнил Синегубов.

Под обстрелами оказались восемь населенных пунктов области – повреждена гражданская инфраструктура в Чугуевском и Купянском районе.

«В Купянском районе повреждены 4 дома (в пос. Купянск-Узловой и с. Смородьковка), автомобиль (г. Купянск); в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Верхняя Писаревка)», – уточнил начальник ХОВА.

08:22

Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине

Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.

На Харьковском направлении было пять боев в районе Волчанска и Глубокого. На Купянском – зафиксировали 11 атак РФ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки», – уточнили в ГШ.

Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Константиновка, Казачья Лопань и Варваровка.

07:51

Четвертые сутки спасатели не могут потушить пожар на предприятии в Харькове

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки спасатели выезжали тушить 49 пожаров.

Три возгорания возникли из-за российских обстрелов. Горело в Изюмском и Чугуевском районах.

«Сейчас продолжается ликвидация пожара на территории гражданского предприятия в Киевском районе города Харькова», – уточнили спасатели.

Также в природных экосистемах области возник 21 пожар на площади 68 гектаров, добавили в ГСЧС.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 109 единиц взрывоопасных предметов», – передают пожарные.

07:03

Атака дронов, пуски баллистики: как прошла ночь в Харьковской области

В 21:59 защитники неба сообщили, что на город летят российские дроны. Из-за этого в Харькове и области объявили тревогу.

Позже опасность возникла и для области, а вскоре БпЛА выдвинулись на Полтавщину.

После полуночи добавилась еще и угроза применения баллистики.

В 04:44 тревогу отменили, а в 05:35 – возобновили. По данным Воздушных сил, на Харьковскую область полетели КАБы.

Отбой тревоги прозвучал в 06:20.