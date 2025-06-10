Синегубов: восемь населенных пунктов обстреляла РФ, ранены четверо людей

Об обстрелах Харьковской области рассказал утром 10 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате ударов на Харьковщине ранены четверо мирных жителей.

«В результате обстрелов в г. Купянск пострадал 63-летний мужчина; в г. Дергачи пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Циркуны пострадали 58-летний и 20-летний мужчины», – уточнил Синегубов.

Под обстрелами оказались восемь населенных пунктов области – повреждена гражданская инфраструктура в Чугуевском и Купянском районе.

«В Купянском районе повреждены 4 дома (в пос. Купянск-Узловой и с. Смородьковка), автомобиль (г. Купянск); в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Верхняя Писаревка)», – уточнил начальник ХОВА.