Синегубов: восемь населенных пунктов обстреляла РФ, ранены четверо людей
Фото: Елена Нагорная
Об обстрелах Харьковской области рассказал утром 10 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в результате ударов на Харьковщине ранены четверо мирных жителей.
«В результате обстрелов в г. Купянск пострадал 63-летний мужчина; в г. Дергачи пострадал 56-летний мужчина. В результате подрыва на неизвестном предмете в с. Циркуны пострадали 58-летний и 20-летний мужчины», – уточнил Синегубов.
Под обстрелами оказались восемь населенных пунктов области – повреждена гражданская инфраструктура в Чугуевском и Купянском районе.
«В Купянском районе повреждены 4 дома (в пос. Купянск-Узловой и с. Смородьковка), автомобиль (г. Купянск); в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома (с. Верхняя Писаревка)», – уточнил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харьковской области рассказал утром 10 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".