Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине
Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.
На Харьковском направлении было пять боев в районе Волчанска и Глубокого. На Купянском – зафиксировали 11 атак РФ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки», – уточнили в ГШ.
Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Константиновка, Казачья Лопань и Варваровка.
Потери ВС РФ на данный момент такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.".