Live
  • Чт 12.06.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.51
  • EUR 47.46

Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине

Украина 08:18   10.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине

Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.

На Харьковском направлении было пять боев в районе Волчанска и Глубокого. На Купянском – зафиксировали 11 атак РФ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки», – уточнили в ГШ.

Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Константиновка, Казачья Лопань и Варваровка.

Потери ВС РФ на данный момент такие:

Читайте также: В ISW прокомментировали ситуацию вокруг Кондрашовки и развеяли фейки врага

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
Харьков атакуют «Шахеды»: «прилет» в многоэтажку, Терехов сообщил подробности
12.06.2025, 03:30
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
По Харькову вечером ударил БпЛА «Молния»: Терехов сообщил, куда прилетело
11.06.2025, 19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 12 июня: дождь, местами гроза и шквалы
11.06.2025, 21:05
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
Новости Харькова — главное за 11 июня: атаки БпЛА, тела достали из-под завалов
11.06.2025, 21:55
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
Пожар в здании ТЦК в Харькове: официальная информация — что произошло
11.06.2025, 21:48
Полицейские ходят по пляжам Харькова: какова цель рейдов (фото)
Полицейские ходят по пляжам Харькова: какова цель рейдов (фото)
11.06.2025, 20:45

Новости по теме:

10:25
ОТГВ «Харьков»: 610 раз обстреляли россияне позиции ВСУ на севере области
08:18
Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине
08:36
Затишье на севере Харьковщины: Генштаб не зафиксировал боев
07:21
Чем закончились штурмы РФ на Харьковщине, рассказали аналитики ISW
12:15
В ВСУ сообщили о штурмах РФ на севере Харковщины, а также потерях врага

Вы читали новость: «Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.".