Генштаб: 16 раз пытался враг прорвать оборону ВСУ на Харьковщине

Утром 10 июня Генштаб ВСУ проинформировал, как прошли сутки в Харьковской области.

На Харьковском направлении было пять боев в районе Волчанска и Глубокого. На Купянском – зафиксировали 11 атак РФ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки», – уточнили в ГШ.

Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Константиновка, Казачья Лопань и Варваровка.

Потери ВС РФ на данный момент такие:

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