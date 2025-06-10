В ISW прокомментировали ситуацию вокруг Кондрашовки и развеяли фейки врага
В Институте изучения войны (ISW) передают: недавно россияне заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 160 метров в направлении Волчанских Хуторов.
Однако, по данным аналитиков, это заявление – неправдивое, ситуация на данном участке фронта не изменилась. То же касается и информации врага о якобы успешных атаках и продвижении около Кондрашовки.
«8 и 9 июня российские войска атаковали к северу от Купянска вблизи Голубовки и Радьковки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и Глушковки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратакуют вблизи Западного (к северу от Купянска)», – отметили в ISW.
На Боровском направлении бои были в районе Колесниковки, Загрызово, Богуславки, Чернещины, Ольговки и Грековки.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, война, Институ изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 07:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) передают: недавно россияне заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 160 метров в направлении Волчанских Хуторов.".