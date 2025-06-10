В ISW прокомментировали ситуацию вокруг Кондрашовки и развеяли фейки врага

В Институте изучения войны (ISW) передают: недавно россияне заявили, что ВС РФ смогли продвинуться на 160 метров в направлении Волчанских Хуторов.

Однако, по данным аналитиков, это заявление – неправдивое, ситуация на данном участке фронта не изменилась. То же касается и информации врага о якобы успешных атаках и продвижении около Кондрашовки.

«8 и 9 июня российские войска атаковали к северу от Купянска вблизи Голубовки и Радьковки и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки и Глушковки. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратакуют вблизи Западного (к северу от Купянска)», – отметили в ISW.

На Боровском направлении бои были в районе Колесниковки, Загрызово, Богуславки, Чернещины, Ольговки и Грековки.

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