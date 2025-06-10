Еще из семи населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
Обязательную эвакуацию объявили еще из семи населенных пунктов Купянского района Харьковской области.
Это села Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка Шевченковской громады. Решение принял Совет обороны области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов, информирует пресс-служба ХОВА.
За предыдущие два месяца из-за обстрелов громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них — 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.
«В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский район, новости Харькова, Олег Синегубов, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 17:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обязательную эвакуацию объявили еще из семи населенных пунктов Купянского района Харьковской области.".