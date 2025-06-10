Еще из семи населенных пунктов Харьковщины объявили обязательную эвакуацию

Обязательную эвакуацию объявили еще из семи населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

Это села Бараново, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка Шевченковской громады. Решение принял Совет обороны области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов, информирует пресс-служба ХОВА.

За предыдущие два месяца из-за обстрелов громады КАБами, РСЗО и БпЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них — 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

«В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове», — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.